Barcelona hävisi Espanjan liigassa Atlético Madridille lukemin 0–2.

Espanjan jalkapallojätin FC Barcelonan tuskainen alkukausi sai jatkoa, kun joukkue hävisi Espanjan liigassa Atlético Madridille lukemin 0–2 myöhään lauantai-iltana.

Barcelona on sarjassa vasta yhdeksäntenä kerättyään seitsemästä ottelusta 12 pistettä. Kahdeksan ottelua pelannut Atlético on 17 pisteellä toisena tasapisteissä sarjakärki Real Madridin kanssa, joka on pelannut ottelun vähemmän.

Lauantain ottelussa oli normaalia enemmän tunnetta mukana todennäköisesti kahdella Atléticon pelaajalla: Luis Suárezilla ja Antoine Griezmannilla.

Suárez joutui lähtemään Barcelonasta ennen viime kautta, vaikka hyvin pelannut hyökkääjä olisi halunnut jäädä.

Griezmann puolestaan palasi Atléticoon täksi kaudeksi vaihtelevasti sujuneen Barcelona-visiitin jälkeen.

Suárez olikin mukana ottelun molemmissa maaleissa. Avausmaali nähtiin 23. minuutilla, kun Suárez vapautti Thomas Lemarin, joka laukoi pallon ohi Marc-Andre ter-Stegenin.

Parikymmentä minuuttia myöhemmin osat vaihtuivat, ja Suárez sijoitti pallon alakulmaan Lemarin esityön jälkeen.

Uruguayn maajoukkuemies Suárez ei tuulettanut maalia, vaan osoitti kiitollisuuttaan Barcelonalle painamalla kätensä yhteen.

Tämän jälkeen hän asetti kätensä korvalleen esittäen puhuvansa puhelimessa. Tämän tulkittiin viittaavan siihen, että Suárez kertoi Barcelonan päävalmentajan Ronald Koemanin ilmoittaneen puhelimitse, ettei hyökkääjällä ole enää käyttöä joukkueessa.

Suárez kuitenkin kiisti tämän.

”Se oli kaikille, jotka tietävät minun käyttävän yhä samaa numeroa ja puhelinta. Se ei ollut lainkaan Koemanille”, hän sanoi espanjalaislehti Marcan mukaan.

”Olin vitsaillut lapsieni kanssa tuon tekemisestä.”