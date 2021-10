Dundee United otti Niskasen maalilla 1–0-voiton Ross Countysta.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueeseen kuuluva Ilmari Niskanen teki avaus­maalinsa uuden seuransa Dundee Unitedin riveissä lauantaina, kun joukkue kaatoi Ross Countyn lukemin 1–0.

Niskanen siirtyi Skotlantiin Saksan 2. Bundesliigassa pelaavasta Ingolstadt 04:sta elokuussa. Työlupa-asioissa kesti kuitenkin hetken, ja sunnuntain ottelu oli Niskaselle kauden neljäs.

Maali syntyi ottelun 31. minuutilla, kun Niskanen pääsi laukomaan vasurillaan ja Ross Countyn maalivahti Ashley Maynard-Brewer lipsautti suoraan kohti tulleen pallon verkkoon.

Dundee United on Skotlannin Valioliigassa viidentenä. Joukkue on kerännyt kahdeksasta ottelusta 14 pistettä, ja sarjakärki Heartsiin on eroa neljä pistettä.