Penkki­komennus paljasti: Cristiano Ronaldon sääri­suojissa on kuva hänestä itsestään

Ronaldo ja ManU joutuivat pettymään Evertonia vastaan.

Jalkapallokenttien suurimpiin tähtiin kuuluva Cristiano Ronaldo on mies, joka ei pidä kynttiläänsä vakan alla.

Ronaldo vaatii paljon itseltään ja myös joukkuetovereiltaan, jotka saavat osansa kiukusta, jos peli ei kulje.

Manchester Unitedin ja Portugalin maajoukkueen tähti on nähty monesti varsin vähä­eleisenä, jos joukkuetoveri on tehnyt maalin Ronaldon odottaessa syöttöpaikkaa.

Uusi taso oman arvon tuntemisessa nähtiin lauantaina, kun ManU kohtasi Englannin Valioliigassa Evertonin.

Ronaldo aloitti ottelun poikkeuksellisesti vaihtopenkillä ja tuli kentälle 57. minuutilla.

Ronaldon valmistautuessa kentälletuloon valokuviin tallentui mielenkiintoinen yksityiskohta: hyökkääjä laittoi jalkaansa säärisuojat, joissa oli hänen oma kuvansa.

Suojissa oli muitakin kuvia, mutta Ronaldon kasvot olivat isoimmalla.

Monissa faneissa tilanne aiheutti huvitusta, ja onhan tilanne kieltämättä erikoinen. Harvoin pelaajaa näkee omaa kuvaansa kantavissa varusteissa.

”Totta kai Ronaldolla on säärisuojat, joissa on hänen oma kuvansa”, oli monen Twitter-käyttäjän näkemys.

”Ronaldo käyttämässä omalla kuvallaan varustettuja säärisuojia on ronaldomaisin teko ikinä”, tiivisti tilanteen niin ikään moni jalkapallokannattaja.

Ottelussa säärisuojat eivät tuoneet erityistä onnea, sillä Ronaldon tullessa kentälle ManU johti lukemin 1–0, mutta lopulta pisteet jaettiin lukemin 1–1.

Ronaldo on ollut hyvässä vireessä palattuaan täksi kaudeksi Manchesteriin. Valio­liigassa hän on tehnyt neljässä ottelussa kolme maalia, ja Mestarien liigassa verkko on heilunut kahdesti kahdessa ottelussa.