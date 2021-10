Robin Lehner kritisoi seuroja muun muassa riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden jakelusta pelaajilleen.

Vegas Golden Knightsin ruotsalainen maalivahti Robin Lehner on kritisoinut NHL:ää kovin sanoin viikonlopun aikana.

Jääkiekkoliiga NHL:ssä pelaava ruotsalainen maalivahti Robin Lehner hyökkäsi viikon­loppuna Twitter-tilillään NHL:n toiminta­tapoja vastaan.

Lehner syyttää NHL-seuroja muun muassa riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden jakelusta pelaajilleen, kertovat ruotsalais­lehdet Aftonbladet ja Expressen.

”Onko tavallista, että työpaikat antavat bentsodiatsepiineja työntekijöilleen, kun nämä matkustavat? Eikö sen pitäisi olla lääkärien tai psykiatrien juttu? Kaverin puolesta kyselen”, Lehner kirjoitti sunnuntaina.

”Tehdään selväksi, että tämä ei tapahtunut Vegasissa, mutta tiedän monia muita seuroja ja olen ollut joukkueissa, joissa näin toimitaan.”

Riippuvuutta aiheuttavat bentsodiatsepiinit eli bentsot lievittävät tehokkaasti ahdistusta ja univaikeuksia, mutta soveltuvat vain lyhyt­aikaiseen hoitoon.

”Se, että he sanovat tsolbiteemin olevan unilääke, on hassua, koska kuntoutus­klinikalla kerrottiin minulle, että juuri siitä syystä en ollut nukkunut rem-unta kahdeksaan vuoteen. Huippua. Mutta kyllä, se on vain unilääke”, hän kirjoitti.

30-vuotias Lehner torjuu nykyisin kiekkoja Vegas Golden Knightsissa.

Hän on pelannut NHL:ää myös Ottawa Senatorsissa, Buffalo Sabresissa, New York Islandersissa ja Chicago Blackhawksissa.

Lauantaina ruotsalaisveskari latoi kovia syytöksiä toista NHL-seuraansa kohtaan. Sabres sai täyslaidallisen hoitokeinoistaan Lehnerin nilkkavamman aikaan.

”He pilasivat nilkkani kunnolla. Minut leikattiin ja sain pillereitä, mutta en hoitoa. Melkein kuolin”, Lehner kirjoitti.

Maalivahti jatkoi, kuinka hänet pakotettiin pahasta nilkkavammasta toivuttuaan tekemään jalkaprässiä. Hän jakoi päivitykseensä kuvan jalastaan hoidon jälkeen.

Toisessa kuvassa Lehner esittelee leikkauksen jälkeen kadonnutta sieluaan. Lehner on aiemmin kertonut avoimesti mielenterveys­ongelmistaan ja itsetuhoisuudestaan.

Lehner sivalsi päivityksissään myös Philadelphia Flyersin päävalmentajaa Alain Vigneaultia dinosaurukseksi, joka kohtelee pelaajiaan robotteina.

Lehner ei ole pelannut uransa aikana Vigneaultin alaisuudessa.

Rohkeasti kiekkomaailman rakenteita ravisteleva Lehner aloitti verbaalisen ilotulituksensa perjantaina puolustaessaan Jack Eichelia, joka ei ole saanut seuraltaan lupaa mennä leikkaukseen. Eichel edustaa Buffalo Sabresia.

”Missä pelaajayhdistys ja kaikki NHL-pelaajat ovat, kun valinnan­vapauttamme vastaan hyökätään? Jackin tilanne on mielestäni aivan hullu”, Lehner kirjoitti.

Tekopyhyyden päättymisen perään kysellyt maalivahti uhkasi sunnuntaina jatkaa paljastuksiaan niin kauan, kun katsoo tarpeelliseksi.

”Teen uuden paljastuksen joka päivä, kun tämä paska jatkuu. Julkaisen tarinan ja todistusaineistoa siitä, mitä tapahtuu. Pitäkää hauskaa”, Lehner kirjoitti.

”Olen tehnyt monia hulluja virheitä, mutta valehtelu siitä, mitä olen nähnyt 12 vuoden aikana ei kuulu niihin. En välitä siitä, mitä muut sanovat, enkä aio valehdella näistä asioista. Katsokaa, kuinka NHL yrittää hiljentää minut”, hän jatkoi.

