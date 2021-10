Sunnuntain perusteella voisi sanoa, että mestaruus matkaa Kuopioon. Mestaruustaistelu voi toki huipentua Kuopiossa viimeisellä kierroksella, mutta juuri nyt se ei siltä näytä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

HJK kärsi sunnuntaina kolmannen perättäisen kotitappionsa Veikkausliigassa, kun se hävisi SJK:lle maalein 2–3.

Tästä jaksosta on nyt tulossa HJK:n turma samalla tavalla kuin kaudella 2015 HJK:n ote mestaruustaistelusta kirposi samoilla syksyn viikoilla.

Sunnuntain perusteella voisi sanoa, että mestaruus matkaa Kuopioon. Mestaruus­taistelu voi toki huipentua Kuopiossa viimeisellä kierroksella, mutta juuri nyt se ei siltä näytä.

Miten tähän on tultu? Lopullisen analyysin paikka on kauden lopussa, mutta neljässä viime ottelussa HJK on ollut tehoton, väsynyt ja loukkaantumisten runnoma. Lucas Lingman pelasi sunnuntaina 55. minuutille asti, ja sen jälkeen HJK:n peli heikkeni.

”Itsestään selvää on, että tällä hetkellä olemme väsyneitä. Väsyneenä emme tee perusasioita riittävän hyvin – minkälaiset maalit esimerkiksi päästimme. Tässä on lopputulos”, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela sanoi.

”Uskon, että KuPS pudottaa pisteitä, mutta suurin juttu on, että meidän pitää itse tehdä asioita paremmin.”

Koskela ei saa revittyä enää tehoja avauksen pelaajistaan, joita on peluutettu ehkä liikaakin. Ahdinko on myös itse aiheutettu.