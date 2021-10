Liverpoolin egyptiläistähti on seitsemän ottelun mittaisessa maaliputkessa.

Liverpool jatkaa ainoana tappiottomana joukkueena Englannin Valioliigassa, kun sunnuntain herkkupala Liverpoolin ja Manchester Cityn välillä päättyi 2–2.

Liverpool on voittanut seitsemästä ottelustaan neljä ja pelannut kolme tasan. Sillä on 15 pistettä, kun sarjakärki Chelsea on 16 pisteessä ja kolmantena oleva City 14 pinnassa.

Sarjakakkonen johti kärkiottelua kotikentällään ensin Sadio Manén ja myöhemmin Mohamed Salahin osumilla, mutta City nousi molemmilla kerroilla tasoihin, kun Phil Foden ja Kevin De Bruyne maalasivat vieraille.

Ottelun kaikki maalit syntyivät toisella puoliajalla. Valioliigassa 103 maalia viimeistellyt Salah on nyt osunut Liverpoolille seitsemässä ottelussa peräkkäin kaikki kilpailut huomioiden, jalkapallotilastointiin erikoistunut Opta kertoi.

Salahin sunnuntainen osuma sai jopa kaiken nähneen Liverpool-luotsin Jürgen Kloppin haukkomaan henkeään.

”Vain maailman parhaat pelaajat tekevät tällaisia maaleja. Aivan poikkeuksellista”, Klopp kehui tiensä maalintekoon harhautelleen Salahin osumaa uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Ihmiset puhuvat tästä maalista vielä pitkään, 50–60 vuoden ajan, kun he muistelevat tätä peliä”, Klopp jatkoi.

Liverpoolin egyptiläistähti ansaitsisi Kloppin mukaan enemmän tunnustusta laadukkaasta pelaamisestaan.

”Jos Lionel Messi tai Cristiano Ronaldo tekisivät tällaisen maailmanluokan maalin, koko maailma innostuisi”, Klopp sanoi.

Sunnuntain valioliigakierroksen voittajia olivat Tottenham, joka kaatoi Aston Villan kotonaan 2–1 sekä Brentford, joka kukisti West Hamin vieraissa 2–1.

Crystal Palace ja Leicester City pelasivat 2–2-tasapelin.

Brentfordia edustava Huuhkajien Marcus Forss seurasi sarjanousijan voittoa paikallisvastustajastaan vaihtopenkiltä.