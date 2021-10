Pro-Team lentää tuulitunnelissa vain yhtenä viikonloppuna kuukaudessa, mutta joukkueen jäsenet tekevät kaikkensa, että ”Lego-palat” sopisivat entistä paremmin yhteen.

Ote joukkuetoverin käsivarresta ja jalasta, irrotus, 360 asteen vaakapyörähdys ja uudet otteet. Irrotus, 540 asteen salamannopea pyörähdys halki 4,3 metriä leveän putken ja pysähtyminen kuin taikaiskusta juuri oikeaan paikkaan oikeaan asentoon.

Lokakuisena lauantaina Helsingissä kauppakeskus Redissä sijaitsevan Fööni-tuulitunnelin ympärillä istuu ihmisiä pöydissä odottamassa omaa vuoroaan tai vain katsomassa tuttujen lentämistä.

Kimmo Pohjolan, Eija Suvalan, Emilia Sormusen ja Matthew Ilesin määrätietoinen tekeminen vangitsee katseen.

Pro-Team on tuulitunnelilentämisen Suomen maajoukkue ja Suomen ennätyksen haltija muodostelmahyppäämisen FS 4-way -luokassa.

Nelikko tarttuu toisiinsa tuulitunnelin oviaukossa ja hyppää yhtenä rykelmänä ilmavirtaan. Alhaalta verkon läpi puhaltavan ilman nopeus on noin 160 kilometriä tunnissa. Hyppääjät näyttävät hieman tuulessa leijuvilta meritähdiltä, jotka tarttuvat toisiinsa, irrottautuvat, pyörivät ja tarttuvat taas.

Puolitoista minuuttia myöhemmin Pro-Teamin lentovuoro on ohi ja joukkue poistuu tunnelista. Sisään astuu lajista kiinnostunut ensikertalainen, jonka raajoja Föönin ohjaaja yrittää saada oikeaan asentoon. Pienetkin virheasennot vievät nopeasti kohti lasiseinää. Uudestaan ja uudestaan.

Pro-Teamin jäsenet ovat käyneet seuraavan setin kuviot läpi odotustilassa, ja muutaman minuutin päästä joukkue näyttää taas mallia muodostelmahyppäämisessä.

”Harjoittelemme täällä yhden viikonlopun kerran kuukaudessa. Päivässä lentoaikaa on yhteensä tunti, eli tuulitunnelilentämistä tulee 24 tuntia vuodessa”, joukkueen kapteeni Pohjola kertoo.

Lajiharjoittelun tapa ja määrä on poikkeuksellinen verrattuna mihin tahansa muuhun lajiin. Pro-Team harjoittelee ensikertalaisten ja muiden harrastelijoiden joukossa, ja lajiharjoittelua tulee tuntimääräisesti todella vähän.

Menestymisen taustalla on kuitenkin pitkä hyppykokemus ja sitoutuminen yhdessä päätettyihin tavoitteisiin. Se vaatii muun muassa tietyssä painohaarukassa pysymistä ja viikoittaisia mielikuvaharjoituksia.

” ”Nimestä huolimatta kukaan ei tee prona, kaikilla on päivätyö.”

Omaa hyppyvuoroaan odottaessa joukkue käy läpi edellisen suorituksen. Vasemmalta Matthew Iles, Kimmo Pohjola, Eija Suvala ja Emilia Sormunen.

Pohjola, 51, perusti Pro-Teamin vuonna 2002, ja menestystä on tullut, vaikka kokoonpano on vaihtunut matkan varrella useaan otteeseen. Nykyjoukkueesta pisimpään mukana on ollut Suvala, 45, joka liittyi joukkueeseen vuonna 2007.

”14 vuotta ollaan katsottu toisiamme silmiin”, Pohjola toteaa.

Sormunen, 39, liittyi Pro-Teamiin muutaman vuoden Suvalan jälkeen, ja viimeisimpänä mukaan pyydettiin Iles, 47, vuoden vaihteessa.

”Nimestä huolimatta kukaan ei tee prona, kaikilla on päivätyö”, Iles sanoo ja nauraa.

Yhteistä joukkueen jäsenille on pitkä kokemus laskuvarjohyppäämisestä. Nelikolla on yhteensä takanaan noin 11 000 hyppyä koneesta, mutta asetelma tunnelin ja lentokoneesta hyppäämisen välillä on ajan mittaan muuttunut.

”Alussa tuulitunneli oli vain tapa harjoitella. Treenattiin reppujen kanssa, jotta oltaisiin parempia, kun hypätään koneesta. Asetelma on kääntynyt päälaelleen, ja nykyään emme kilpaile koneesta hyppäämisessä ollenkaan”, Suvala kertoo.

Hän kertoo, että koneesta hyppääminen oli niin kallista, että lajiin kehitettyjen rullalautojen päällä harjoiteltiin erillisissä ”lautailuharjoituksissa”. Nykyään Pro-Team hioo kuvioita laudoilla vain Föönin yläkerran taukotilassa.

Nelikosta vain Suvala ja Sormunen ovat hypänneet lentokoneesta tänä vuonna. Iles kertoo, että edellisestä hypystä on jo 16 vuotta. Hän kiteyttää kuitenkin kaikkien ajatukset hyppäämisestä.

”Ei se systeemistä ikinä poistu. Viimeisiä hyppyjä ei ole vielä hypätty.”

” ”Iso osa työstä tehdään muualla kuin tunnelissa.”

Laudoilla voidaan hioa liikesarjoja ja analysoida esimerkiksi käytettävää voimaa ja nopeutta.

Suvala asuu Oulussa, Pohjola Rovaniemellä ja Sormunen sekä Iles Helsingissä. Kerran kuukaudessa pidettävän tunneliviikonlopun lisäksi vaaditaan paljon harjoittelua – jotta jaksaa harjoitella.

Kilpailuissa ei hiki lennä, harjoituksissa senkin edestä.

Kilpailuissa arvotaan kymmenen erilaista ote- ja liikesarjojen yhdistelmää, jotka kaikki joukkueet tekevät. Tunneliin hypätään kerran tunnissa, ja suoritus kestää 35 sekuntia.

Tyylipisteitä ei jaeta, vaan eniten hyväksyttyjä otteita tehnyt joukkue voittaa.

Harjoitusviikonlopun aikana joukkue lentää kuitenkin kymmenen 1,5 minuutin harjoitusta joka toinen tunti, eli tahti on huomattavasti kilpailuja tiukempi. Muodostelmalentäminen vaatii tekniikan lisäksi hyvää henkistä ja fyysistä kuntoa.

”Kerran viikossa jokainen tekee itsekseen visualisointiharjoituksen. Generaattorilla tehdään kisaohjelma, jonka jokainen tekee mielikuvissaan. Niistä tulee 50 kilpailua vuodessa pään sisällä”, Pohjola kertoo.

”Mentaalin tekee yleensä parikin kertaa”, Sormunen lisää.

Joukkue on sopinut, että jokainen urheilee reilut 200 tuntia vuodessa muuta kuin hyppäämistä. Tarpeet vaihtelevat, joten niin tekee sisältökin.

Sormunen kertoo itse harjoittelevansa 500–550 tuntia. ”Juoksutreeniä maastossa, rullahiihtoa, sauvakävelyä, pyöräilyä. Kaikkea, mitä hiihtäjät tekevät. Valmentajana on entinen maajoukkuehiihtäjä Ville Nousiainen.”

”Kaikilla fyysinen harjoittelu tähtää siihen, että ollaan joukkueena parempia. Eija ja Emilia ovat fyysisesti pienempiä, eli se, että kuntosalilla vääntäisin penkkiä aamusta iltaan, ei nopeuttaisi tätä joukkuetta millään tavalla”, Sormunen sanoo.

”Tämä on elämäntapa ja se näkyy, koska iso osa työstä tehdään muualla kuin tunnelissa. Vaikka ollaan harrastamassa, niin tehdään asioita tämän eteen joka päivä. Hyppääminen on läsnä joka päivä”.

Muodostelmahypyssä kilpaillaan avoimessa sarjassa ja naisten sarjassa. Avoimessa sarjassa on jonkin verran sekajoukkueita, mutta erikokoisten hyppääjien muodostamassa joukkueessa joudutaan keskittymään myös painoon.

Kevyempi hyppääjä tarvitsee lisäpainoa pysyäkseen helpommin samassa korkeudessa painavamman kanssa, ja Suvalalla onkin 2,5 kilon painovyö vyötäröllään.

”Isommat ihmiset voivat hieman keventää itseään ja tehdä sellaisia lajeja, ettei massaa tule. Itse teen sellaisia lajeja, joista saisin voimaa”, hän sanoo.

Vaa’an kautta hyppääjät eivät sentään Föönin taukotilaan astele puhumaan viikonlopun tavoitteista tai analysoimaan videoita, mutta Pohjola kertoo, että painopuoltakin on tutkittu.

”Painoindeksi korreloi aika hyvin. Mitä lähempänä painoindeksit ovat toisiaan, sitä todennäköisempää on, ettei tarvita lisäpainoja. Lisäpainot muuttavat painopistettä, ja hyppääjä on nopeimmillaan, kun saa lentää neutraalisti”, hän sanoo.

”Lyötiin painoindeksirajat. Ei tarvitse lentoaamuna käydä puntarin kautta, mutta teet töitä, että pääset tiettyyn haarukkaan”, Suvala lisää.

” ”Kypärät ovat ihan syystä päässä. Polvet käyvät päässä välillä.”

Yhdessä harjoitteleminen ja kilpaileminen on lajin suola.

Kaikki tekeminen tähtää siihen, että joukkue olisi mahdollisimman nopea.

Harjaantumaton silmä ei pysy mukana, kun Pohjola laskee tunnelin katosta kuvatulta videolta joukkueen otteiden määrää. Kädet vuoroin irtoavat ja kiinnittyvät grippeihin eli lentopuvun hihojen ja lahkeiden ulokkeisiin.

Vaakasuuntaiset pyörimiset paikallaan tai muun joukkueen yli ja ali alleviivaavat kypärän tarvetta.

”Kypärät ovat ihan syystä päässä. Siellä on neljä päätä mutta niiden lisäksi kahdeksan polvea ja kyynärpäätä. Polvet käyvät päässä välillä”, Iles toteaa.

Jotta joukkue olisi mahdollisimman nopea, pitää sen toimia saumattomasti ja ennen kaikkea yhtäaikaisesti. Kaikkien otteiden pitää olla samanaikaisesti kiinni, muuten pisteitä ei tule.

Yhdessä sarjassa voi olla esimerkiksi kolme yksittäistä otetta ja yksi oteyhdistelmä, johon liittyy liike tai siirtymä. Jokaisesta otteesta saa pisteen, ja sarja on aina 5–6 pisteen arvoinen. Sarja toistetaan mahdollisimman monta kertaa 35 sekunnin kilpailusuorituksen aikana.

Pro-Teamin Suomen ennätys on vuoden 2019 MM-kisoista, joissa joukkue kokosi 246 pistettä ja sijoittui 11:neksi.

Liikesarjoja sisältävät otteet on merkitty numeroin 1–22 ja pelkät otteet 16 kirjaimella. Yksi sarja voidaan ilmaista siis esimerkiksi numero- ja kirjanyhdistelmällä M-6-A-3.

” ”Tämä on niiden yksittäisten Lego-palikoiden harjoittelua, ja näistä sitten rakennetaan.”

Muistettavia otteita ja liikesarjoja on yhteensä 38.

Kirjainten ja numeroiden tarkoittamat kuviot pitää muistaa, mutta kokonaisia sarjoja ei ole järkeä opetella ulkoa, koska yhdistelmiä on miljoonia. Sen vuoksi Pro-Team hioo palaset mahdollisimman hyvin yhteen sopiviksi.

”Tämä on niiden yksittäisten Lego-palikoiden harjoittelua, ja näistä sitten rakennetaan. Harjoittelu ei ole pelkästään kuvioiden treenaamista, vaan liike pitää pystyä tekemään ilmassa. Jotta se saadaan tietylle tasolle, tehdään taitoharjoitteita joka päivä, kun ollaan täällä”, Pohjola toteaa.

Joukkueen nopeus tulee siitä, että liikkeet ovat lyhyitä ja pieniä. Tekemisessä ei saisi olla mitään ylimääräistä, vaan kaiken liikkeen täytyisi olla mahdollisimman taloudellista.

Isojen liikkeiden jälkeen kaikkien pitäisi olla mahdollisimman nopeasti tasapainoisessa lentoasennossa.

”Ei itse asiassa ole kovin vaikeaa kääntyä lujaa, mutta pysähtyminen kuin seinään on vaikeampaa. Pitäisi pysähtyä ilmavirtaan, ei seinään”, Pohjola sanoo.

” ”Nämä ihmiset ympärillä ovat se juttu.”

Pro-Team lentää niin että tuuli puhaltaa 58 prosentin teholla. Iles kertoo, että lisätehosta ei ole hyötyä muodostelmalentämisessä.

”Ennen vanhaan ajateltiin, että kun taivuttaa [vartaloa] kunnolla ja mennään kovaa, pääsee kääntymään nopeasti. Se ei kuitenkaan ole optimaalista. Pitäisi olla tietynlainen ote ilmasta ja liikkua epästabiilin rajamailla, silloin päästään tekemään liikkeitä nopeammin.”

Nopeuden tavoittelussa joukkuetta auttaa myös valmentaja. Ruotsalainen Mattias Nord on Ruotsin maajoukkueen päävalmentaja, mutta hän käy säännöllisesti seuraamassa myös Pro-Teamin harjoituksissa Helsingissä.

Yhteistyö alkoi jo vuonna 2006, ja pitkä yhdessä kuljettu polku helpottaa joukkueen vireystilan lukemista ja harjoittelun tukemista. Tarkka silmä näkee nopeasti hienosäädön paikkoja, jotka vievät joukkuetta eteenpäin kohti ensi kevään maailmancupia ja vuoden 2023 MM-kisoja.

Pohjola alleviivaa pohjoismaisen valmentajan merkitystä ja kokemusta samantyyppisistä olosuhteista, joissa suuriin hyppy- ja harjoitusmääriin on vaikeampi päästä kuin esimerkiksi lajin suurmaassa Yhdysvalloissa.

”Hän tietää, mistä voi oikaista. Yleensä sanotaan, ettei ole oikotietä, mutta jos me emme olisi löytäneet niitä pieniä oikoteitä, emme olisi lähelläkään tätä tasoa. On otettu riskejä matkan varrella ja tehty asioita hieman toisin.”

Vaikka kaikki tekeminen tähtää siihen, että palaset loksahtavat paikalleen entistä sujuvammin, löytyy harrastuksen ydin sittenkin sieltä vastapäisen kypärän sisältä. Kilpailua unohtamatta.

”Tärkeää on, miten me tällä porukalla toimitaan, ei se kilpailun tulos. Totta kai halutaan kehittyä, mutta nämä ihmiset ympärillä ovat se juttu”, Pohjola sanoo.

”Treenaaminen on tosi kivaa, mutta kyllä suola on päästä isoihin kisoihin. Matka on mukava, mutta on mahtavaa päästä kilpailemaan”, Suvala lisää.

Laskuvarjohyppäämiseen liittyy vapauden tunne ja tietty jännitys, mitä ei ison koeputken näköisessä tuulitunnelissa luulisi olevan tarjolla. Laji tarjoaa erilaista haastetta mutta myös samankaltaisia tunteita.

”Kilpaileminen tuo samantyyppisen värinän tähän touhuun. Kun harjoitellaan, niin se jännittää vähän samalla tavalla.”

”Kun kaksi asiaa yhdistää, eli näiden ihmisten kanssa pääsee harjoittelemaan ja kilpailemaan, niin se on se paras juttu”, Sormunen tiivistää.

Tuulitunnelilentämisen SM-kisat järjestetään kauppakeskus Redin Föönissä Helsingissä 29.–30. lokakuuta.