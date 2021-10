Kimi Räikkösen mittavaa F1-uraa on jäljellä vielä seitsemän kisaviikonloppua.

Pian 42 vuotta täyttävä Räikkönen ilmoitti kuukausi sitten vetäytyvänsä radoilta kuluvan kauden päättyessä.

Torstaina hän vakuutti HS:n haastattelussa tyytyväisyyttä ratkaisuunsa Turkin kisaviikonlopun alkaessa.

Räikkönen on varma, että ei koe luopumisen tuskaa uransa viimeisenä kisaviikonloppuna joulukuussa Abu Dhabissa.

"Ei kyllä sellaista tule. Se on varma. Eikä siinä päätöksessä oikein muuta ollut, kun en vaan jaksanut enää tätä samaa diipa-daapaa ja muuta reissaamista. Kyllä kotiolot nykyään voittavat kirkkaasti nämä reissaamiset", Räikkönen sanoi puhelinhaastattelussa.

Hän ei kuitenkaan lupaa, että hän pysyisi kokonaan pois F1-varikoilta, kuten sanoi Kari Hotakaisen kirjassa.

"Aika kertoo sen. Sittenhän tuon näkee."

Räikkönen on aina toitottanut, että hänelle itse kilpa-ajaminen on ollut kaikki kaikessa.

Mikä on sitten se toiseksi paras juttu F1-urheilussa kilpa-ajamisen jälkeen?

"Se on ehdottomasti sunnuntainen kotiinlähtö kisan jälkeen. On koko viikonlopun paras hetki, kun pääsee kotiin."

Räikkönen ajoi 19 F1-vuodestaan kahdeksan Ferrarilla.

Kun sopimusta ei enää uusittu kauden 2018 jälkeen, hän siirtyi Sauberille, missä oli aloittanut F1-uransa. Ferrarin junioritallin nimeksi vaihtui samalla Alfa Romeo.

Ovatko kolme Alfa Romeo -vuotta vastanneet odotuksiasi?

"Totuus on, ettei minulla ollut mitään odotuksia tänne tullessani, joten ei tämä silloin ole niitä voinut vastatakaan. Ja onhan ollut helppoa mennä niin."

Kaksi viikkoa sitten Venäjän GP:ssä Räikkönen ajoi pitkästä aikaa MM-pisteille sijoittuen kahdeksanneksi.

Oliko olo kuin olisi ollut palkinnoilla?

"Eihän se tietenkään palkinnoille pääsyä vastaa. Mutta on mukavampi lähteä lampsimaan kotiapäin kuin jos olisi mennyt huonommin. Tietenkin mieltä lämmittää kaikilla, kun ollut niin vaikea kausi. Usein ollaan pyöritty siinä lähistöllä, mutta ei saatu mitään."

Venäjän GP:ssä kaksi viikkoa sitten Kimi Räikkönen sijoittui kahdeksanneksi.

Räikkösellä on takana 20 vuotta ja ennätykselliset F1-350 kisaa.

Tekisitkö sen uudestaan, jos olisit nyt aloittamassa uraasi?

"En jaksa tuollaisia miettiä, mutta eipä auta paljon valittaa. Sehän on selvä, että 20 vuotta on helvatan pitkä aika. Mutta tässä tapauksessa se on mennyt äkkiä, eikä mitenkään tunnu 20 vuodelta,” Räikkönen pohtii.

”Tässä on menty sitä samaa kaavaa. Joka vuosi kauden alussa on täynnä intoa ja sitten sarja onkin yhtä äkkiä taas lopussa. Koko ajan mennään ja yritetään."

Räikköseltä jäi kaksi kisaa ajamatta, kun Hollannissa harjoituspäivän jälkeen hänen koronatestinsä antoi positiivisen tuloksen.

Räikkönen oli saanut kaksi rokotusta.

"Koronavirusta ei voi pysäyttää niin, ettei sitä voisi saada. Sehän rokotuksissa on, ettei tule niin kipeäksi."

Räikkönen kertoo olleensa aluksi hämillään positiivisesta testituloksesta, sillä aluksi hänellä ei ollut lainkaan oireita.

"Vähän oli kuin olisi ollut poskiontelotulehdus. Nenä oli tukossa ja vähän köhää, mutta ei oikein mitään muuta. Se kesti varmaan sellaiset viisi päivää. Sen jälkeen olo oli taas aika normaali. Oli ihan kuin olisi saanut jonkun flunssan”, hän kuvailee oireitaan.

Tartunnan alkuperä ei selvinnyt.

"Sehän voi tulla mistä vaan. Ihan mahdoton sanoa. Paitsi, jos istuisi kotona yksin ja sairastuisi, niin tietäisi, että jos siellä olisi joku käynyt, siltä varmaan olisi tarttunut."

Räikkönen on aina tykännyt ajaa uusilla radoilla. Hollannin Zanvoortissa hän ei päässyt ajamaan kisaa, mutta kaksi uutta rataa Qatarissa ja Saudi-Arabiassa ovat jäljellä.

"Ehdin minä Hollannissakin ajaa perjantaina, mutta olisi tietenkin ollut kiva kilpaillakin, kun sinne asti lähti. Saa sitten nähdä, millaiset nämä kaksi uutta ovat."

Tänä viikonloppuna GP-kisa ajetaan Turkissa. Räikkönen voitti McLarenilla F1-historian ensimmäinen Turkissa ajetun kisan vuonna 2005.

