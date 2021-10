Britti Jessica Hawkins on W Series -sarjan kokonaispisteissä kaukana Kimiläisen takana.

Britti Jessica Hawkins on naisten formulasarjassa W Seriesissä yksi suomalaisen Emma Kimiläisen kilpakumppaneista.

Hawkins on ennättänyt ajaa autolla lujaa myös muualla kuin kilparadalla, nimittäin uusimman James Bond -elokuvan No time to die kuvauksissa.

007-elokuvien vakioaineksiin kuuluvat hurjat takaa-ajot. Hawkins on paljastanut toimineensa stunttikuskina uuden Bond-elokuvan takaa-ajokohtauksessa.

Hawkins kertonut brittimediassa, muun muassa BBC:lle, olleensa mukana isossa kolmen auton hypyssä, jossa autot lensivät noin 25 metrin matkan ja nousivat lähes neljän metrin korkeuteen.

”Kun osuin ramppiin, näin vain taivasta enkä ollenkaan maata. Se toistettiin seitsemän tai kahdeksan kertaa, ja vauhtia lisättiin kerta kerralta”, 26-vuotias Hawkins kertoi BBC:n mukaan.

Hawkins ajoi kohtauksessa Land Rover Defenderiä.

”Minua pelotti vain siinä vaiheessa, kun olin jo päättänyt hypätä. Mutta kun olin tehnyt ensimmäisen hypyn ja huomannut, ettei tapahtunutkaan mitään kamalaa laskeutumista, kuten oletin, niin en pelännyt enää ollenkaan”, Hawkins sanoi.

Aiemmin Hawkins oli ajanut Daily Mirrorin mukaan stunttina Fast&Furious -elokuviin liittyvässä live-tapahtumassa.

Hawkins on tämän kauden W Seriesin kokonaispisteissä 20 kuskin joukossa sijalla 11. Emma Kimiläinen on kolmantena. Vuoden 2019 sarjassa Hawkins sijoittui 12:nneksi.