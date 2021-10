HJK on laiminlyönyt markkinointinsa – Korona­viruksella ei voi enää selittää surkeita yleisömääriä

Markkinoinnin ja palveluiden laiminlyönnissä on vaarana, että tuotteesta tulee vähemmän houkutteleva mahdollisten yhteis­työ­kumppanien silmissä. Se on myös karhun­palvelus kannattajille, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Mestaruuskamppailu käynnissä, iltavalot päällä ja Suomen suurin jalkapalloseura HJK kotikentällä sunnuntaina jahtaamassa KuPSin sarjajohtoa Veikkaus­liigassa. Voisi kuvitella, että yleisömäärä laskettaisiin tuhansissa.

Yleisömäärä oli 1 017, kun myynnissä oli 8­000 lippua eli 75 prosenttia kapasiteetista.

Pandemia pelkoineen ja rajoituksineen on tietenkin haitannut viime ja tätä kautta. Mutta edes koronaviruksella ei voi enää selittää, miksi hallitseva mestari ei vedä juuri nyt enempää yleisöä.

Samaan aikaan Huuhkajien Ukraina-otteluun on myyty yli 20 000 lippua, ja lauantaina HIFK voitti jääkiekon Liigassa HPK:n lähes 8 000 katsojan edessä.

Kyse ei ole siitä, että kentällä kompuroiva HJK ei kiinnostaisi lainkaan. Tämä nähtiin pandemiaa edeltäneellä kaudella, kun joukkueen heikosta menestyksestä huolimatta loppukaudella oli 4 000–8 000 katsojan yleisömääriä.

Sunnuntaina olisi pitänyt olla täysi tupa. Siihen pääseminen vaatisi markkinointia, parempia palveluita, parempaa palvelu­muotoilua esimerkiksi lippukaupassa ja parempaa yhteisöllisyyttä.

Klubin markkinointi on ollut viime aikoina olematonta. Poissaolollaan loistavat takavuosina HJK:sta tehdyt oivaltavat brändikampanjat. Töölön stadionin palveluista on purnattu pitkään. HJK:n oma lippukauppa vaikuttaa kannattajien asiakaskokemusten perusteella huonosti suunnitellulta.

HJK:n kaupallinen johtaja Sirja Luomaniemi kertoo, että HJK jäi koronaviruksen takia seurantakannalle markkinoinnissa.

”Mietimme myös omaa vastuutamme, kuinka kehotimme ihmisiä otteluihin. Ihmisiä on varmaan sekoittanut muuttuva ohjeistus.”

Otteluiden kävijöiltä on kysytty näkemyksiä, ja sen seurauksena otteluiden oheispalveluun tulee panostuksia.

”Klubin historiassa on tehty markkinointi­kokeiluja. Ehkä on koettu, että niiden vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Koemme nyt, että ihmisiä pitää auttaa takaisin siihen tapaan, että tullaan matseihin. Mietimme myös varmasti markkinointi-investointeja ensi kauteen.”

Markkinoinnin ja palveluiden laimin­lyönnissä on vaarana, että tuotteesta tulee vähemmän houkutteleva mahdollisten yhteistyökumppanien silmissä. Se on myös karhunpalvelus kannattajille.

Nyt HJK:n liigaottelut näyttävät tapahtumina hengettömiltä, mitä vain korostaa joukkueen viimeaikainen väsynyt alamäki.