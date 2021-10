Milloin nähdään ja mitä tehdään, kun nythän sinulla on aikaa, Essi Saastamoiselta on kyselty pitkin syksyä.

Vapaiden päivien sijaan turkulaisen arki on kiireistä. Amerikkalainen jalkapallo täyttää kalenterin sekä Trojansin harjoituksilla että maajoukkueen leiriviikonlopuilla.

Lisäksi ohjelmaan kuuluvat lippupallo­maajoukkueen leirit. Saastamoinen tavoittelee paikkaa joulukuun alkupuolella Israelissa pelattaviin MM-kisoihin.

”Täytyy sanoa, että vapaa-ajanvietto-ongelmia ei ole. Kaikki vapaa-aika menee oman seuran, [lajiliiton] hallituksen tai maajoukkuejuttujen kanssa”, Saastamoinen sanoo.

”Ihan täysiä jenkkifutiksesta vapaita päiviä ei hirveän monta ole ollut.”

” ”Haluan mahdollisimman nopeasti kokea kaiken ennen kuin on liian vanha.”

Essi Saastamoinen on asunut Turussa vuodenvaihteesta lähtien. Hän siirsi koko elämänsä Savosta Varsinais-Suomeen amerikkalaisen jalkapallon takia.

Joulukuiset MM-kisat ovat Saastamoiselle, 29, iso tavoite. Hän näkee lippupallon hyvänä mahdollisuutena amerikkalaisen jalkapallon harrastajille lajien samankaltaisuuden ansiosta.

”Vahvuuteni ovat fyysisessä pelaamisessa ja muuntautumiskyvyssä. Nyt siellä ei saa törmätä kehenkään ja täytyy olla varovaisempi. Leirit ovat opettaneet nopeasti, mikä maailma se on ja missä rajoissa liikutaan.”

MM-lippupalloa pelataan Jerusalemissa hulppeissa puitteissa. Pelipaikkana on vuonna 2017 avattu Kraft Family Sports Campus, joka on NFL-seura New England Patriotsin omistajan Robert Kraftin lahja Israelille.

Miljardööri sijoitti keskukseen kuusi miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli runsaat viisi miljoonaa euroa.

”Mahdollisuuksia maailmanmestaruuteen on vähälle aikaa kaksi. Kyllä ne ovat sellaiset kohokohdat, joita on odottanut”, Saastamoinen sanoo.

” ”Ei meillä Sotkamossa mitään soikeaa palloa ikinä ole ollut.”

Essi Saastamoinen pelaa Turku Trojansissa ja Suomen maajoukkueessa tukimiehenä, joka on yksi puolustuksen pelipaikoista. Saastamoinen on valittu naisten Vaahteraliigan parhaaksi puolustajaksi vuonna 2020 sekä sarjan tähdistöjoukkueeseen kolmesti peräkkäin.

Kohokohdista jälkimmäinen eli amerikkalaisen jalkapallon MM-kotikisat pelataan ensi vuonna Vantaan Myyrmäessä.

”Kun on niin myöhään aloittanut, haluaa mahdollisimman nopeasti kokea kaiken ennen kuin on liian vanha. Niitä odottaa, ja ne on lähitulevaisuudessa mahdollisuus saavuttaa.”

Amerikkalaisen jalkapallon vasta vuonna 2018 löytänyt Saastamoinen rakastui lajiin alkeiskurssilla Kuopiossa, minne hän oli juuri muuttanut.

”En ollut ikinä lajista kuullutkaan. Ei meillä Sotkamossa mitään soikeaa palloa ikinä ole ollut missään liikuntatunneilla”, pesäpallopitäjän kasvatti muistelee.

Hän pelasi aiemmin pesäpalloa kolmetoista vuotta. Mukaan mahtuu viisi kautta naisten Superpesistä Vuokatin Vedossa, Viinijärven Urheilijoissa ja Kajaanin Pallokerhossa.

Saastamoinen huomasi nopeasti voivansa hyödyntää pesäpallossa hankkimiaan taitoja uuden harrastuksensa parissa.

”Kun tulin alkeiskurssilta ekan kerran kotiin, katsoin koko illan videoita, luin Wikipediaa ja muuta. Se vei nopeasti mennessään, ja totesin, että pesäpallo saa nyt jäädä.”

Nopeasti kehittynyt urheilija on jo palkittu naisten Vaahteraliigan parhaana puolustajana, valittu kolmesti sarjan tähdistöön ja nostettu maajoukkueen mukaan heti debyyttikaudellaan.

”Se tuntui ihan hassulta. Mietin, mitähän tämä maajoukkuetoiminta on, jos minut on sinne vinkattu. Se oli jälkeenpäin ajateltuna tosi outoa – en ymmärtänyt juuri mistään mitään”, Saastamoinen kertoo.

Leiritys osoittautui lopulta isoksi palvelukseksi. Saastamoinen pääsi seuraavana vuonna EM-joukkueeseen, joka palasi Leedsistä Euroopan mestarina.

EM-kullan lisäksi Saastamoisen palkintokaapissa on kaksi SM-mitalia. Trojans saavutti SM-pronssia vuonna 2020 ja kirkasti mitalinsa kultaiseksi syyskuun alussa.

Turkuun Saastamoinen päätyi koronaviruksen vaikutuksesta. Hän valmistautui aloittamaan kolmannen kautensa Kuopio Steelersissä, kunnes pandemia sekoitti kuviot.

”Meille oli hankittu valmentaja ulkomailta. Hän ehti olla muutamia viikkoja ennen kuin koronatilanne lähti ihan kunnolla käsistä”, Saastamoinen muistelee.

”Sitten tuli tilanne, että valmentaja lähetettiin takaisin ja joukkue lähti alta. Siinä kohtaa se tuntui tosi pahalta takaiskulta.”

Saastamoinen alkoi selvittää, mihin olisi mahdollista päästä pelaamaan. Hänet otettiin Turussa vastaan sydämellisesti, joten tavoitteellinen urheilija siirsi vuoden­vaihteessa elämänsä Savosta Varsinais-Suomeen.

” ”Kaikki kesälomat menivät siinä, ja bensat maksettiin itse.”

Urheilupuiston yläkenttä on Essi Saastamoiselle tuttu paikka.

Siirtoa ei ole tarvinnut harmitella jälkeenpäin. Kauden 2020 ajan tukimiehen tontilla viihtyvä puolustaja ajoi Kuopion ja Turun väliä.

Saastamoiselle oli tärkeää pelata Vaahtera­liigaa, mutta tuntikausien automatkat olivat rankkoja kolmesta mukana olleesta pelaajasta huolimatta.

”Kaikki kesälomat menivät siinä, ja bensat maksettiin itse. Se oli iso uhraus, mutta ei sitä siinä kohtaa ajatellut. Sitä vain meni ja oli palo silmissä”, hän muistelee.

Amerikkalaisen jalkapallon pelaajat rahoittavat Suomessa harrastuksensa omasta pussistaan. Tilanne oli Saastamoiselle uusi: hän oli aiemmin kävellyt urheiluliikkeeseen hakemaan esimerkiksi mailan, josta meni lasku seuralle.

”Se oli herääminen siihen, että ihmiset maksavat oikeasti harrastuksestaan.”

Pesäpallon ja amerikkalaisen jalkapallon erot eivät jää maksupolitiikkaan, vaan lajien kulttuurit eroavat Saastamoisen mukaan selvästi toisistaan.

”Jenkkifutiksessa vastustaja on kaveri, jonka kanssa jutellaan, vitsaillaan ja ollaan hyvissä väleissä. Pesiksessä se on verivihollinen. Siellä ei ole sellaista hyvähenkisyyttä samalla tavalla.”

Ja siinä missä pesäpalloseurat toimivat omillaan ja itsenäisesti, amerikkalaisen jalkapallon lajiyhteisö on erittäin avoin.

”Pelkästään kunnioittaminen ja käyttäytyminen vastustajan edessä on tosi erilaista. Tässä ollaan kavereita kaikkien kanssa, ja pesiksessä on enemmän kyräilyä”, Saastamoinen kertoo.

”Vastustajista tuli hyviä kavereita, eikä siihen ollut tottunut. Yhteisöllisyys pääsee loistamaan erityisesti maajoukkueen leireillä. Ne ovat tosi hienoja kokemuksia, eikä pesiksessä ollut ikinä sellaista.”

Kuka? Essi Saastamoinen Essi Saastamoinen voitti syyskuun alussa amerikkalaisen jalkapallon SM-kultaa. Lisäksi hän on lajin Euroopan mestari vuodelta 2019 ja SM-pronssimitalisti kaudelta 2020. 29-vuotias amerikkalaisen jalkapallon pelaaja. Syntynyt elokuussa 1992. Seurat: Kuopio Steelers 2018–2019, Turku Trojans vuodesta 2020. Valittu naisten Vaahteraliigan puolustuksen tähdistöjoukkueeseen 2019, 2020 ja 2021. Vuoden puolustaja naisten Vaahteraliigassa 2020. Saavuttanut EM-kultaa 2019, SM-pronssia 2020 ja SM-kultaa 2021. Pelasi aiemmin pesäpalloa. On Sotkamon Jymy-Pesiksen kasvatti. Edusti naisten Superpesiksessä Vuokatin Vetoa, Viinijärven Urheilijoita ja Kajaanin Pallokerhoa. Työskentelee säästämisen ja sijoittamisen parissa Turun seudun Osuuspankissa. Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton (SAJL) hallituksessa vuodesta 2021. Kuuluu eettiseen valiokuntaan ja lippupallovaliokuntaan.

