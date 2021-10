”Se tuntui ihmeelliseltä. Pitkäaikainen unelmani toteutui”, Arvi Martikainen sanoi Helsingin Sanomien haastattelussa vuonna 2017. Tuolloin 11-vuotias poika oli juuri ostanut valmistamillaan koruilla ensimmäisen oman hevosensa Cata Marcon eli Valkon.

Neljä vuotta myöhemmin, viime kesänä, Arvi Martikainen lähti kenttä­ratsastuksen junioreiden SM-kilpailujen viimeiseen osaan eli maastoeste­kokeeseen kilpailun toisena. Paineet olivat kovat, joten hän oli hakenut tukea henkiseltä valmentajaltaan Sanna Ekiltä. Maastoesteet sujuivat hyvin. Maalissa hän kuvitteli olevansa edelleen toisena.

“Kaveri juoksi minua maalissa vastaan ja huusi ‘Arvi, sä voitit just SM-kultaa!’ Sitten kyllä huudettiin ja iloittiin aika kovaa”, Martikainen muistelee nyt.

SM-kilpailujen rataestekokeessa Arvi Martikainen menetti hetkeksi jalustimensa, mutta pysyi satulassa ja pystyi ratsastamaan radan loppuun.

Matka 11-vuotiaasta koruyrittäjästä 16-vuotiaaksi SM-mitalistiksi on ollut vaiheikas. Urheilijan urapolkuun kuuluu aina hyviä ja huonoja päiviä.

“Edelleen ajattelen usein sitä hetkeä, kun hankin omilla rahoillani Valkon. Että sain noin nuorena noin ison rahasumman kokoon. Sen jälkeen mikä tahansa on mahdollista.”

Matkaa on leimannut koko ajan “älyttömän kova palo tehdä”.

“Halusin silloin näyttää kaikille, että aion ostaa hevosen. Tein sen.”

Arvi Martikainen houkutteli Sessaa nappaamaan porkkanan.

Seuraava suuri tavoite on olympialaiset seitsemän vuoden päästä. Martikaisen mukaan tavoitteet pitää aina asettaa ennemmin vähän liian korkealle kuin matalalle.

Ensimmäinen oma hevonen Valko osoittautui kultakimpaleeksi. Se antoi nuoren ratsastajan opetella esteiden hyppäämistä. Se vei hänet myös ensimmäistä kertaa maastoesteille.

“Kaverini houkutteli minut mukaan kokeilemaan, olen aina ollut hurjapää.”

Martikainen jäi kerrasta koukkuun.

“Maastoesteet kruunaavat koko kenttäratsastuksen, mutta minua kiehtoo myös lajin monipuolisuus.”

Kenttäratsastajan täytyy olla hyvä kaikissa kolmessa ratsastuksen olympialajissa: koulu-, este- ja maastoeste­ratsastuksessa.

Kun oli aika hankkia seuraava oma hevonen, Martikainen kiersi ympäri Eurooppaa etsimässä sitä. Lopulta sopiva löytyi viiden kilometrin päästä kotitallilta. Tamma I. Termie R3 eli Sessa oli vasta 7-vuotias tullessaan 14-vuotiaalle Martikaiselle.

Alku oli vaikea, sillä nuorelta ratsastajalta puuttui kokemus kouluttaa nuorta hevosta. Martikainen kasasi kuitenkin nopeasti ympärilleen tiimin Suomen parhaimmistosta.

Kouluratsastusvalmennuksesta ja Sessan kouluttamisesta vastaa Suomen yksi menestyneimmistä nuorten hevosten kouluratsastajista, Siiri Kyrö, estevalmennuksesta maajoukkuevalmentaja Sanna Backlund ja maastoesteistä Suomen ykköskenttä­ratsastuspari Elmo Jankari ja Sanna Siltakorpi. Tulokset näkyivät tänä vuonna SM-mitalina.

Arvi Martikainen teki tuttavuutta orimattlilalaisella tallilla syntyneen varsan kanssa.

Kun Arvi Martikainen osti Sessan, se ei ollut koskaan hypännyt maastoesteitä. Hän kuitenkin tiesi, että tamma oli esteillä rohkea ja varma.

“Mutta oli ostaminen silti riski.”

Riski kannatti, sillä maastoesteillä ei ole tullut ongelmia. Hevonen on kuitenkin niin herkkä, että sen kanssa pitää olla tarkkana.

“Kun luottamussuhde on kunnossa, se on maailman ihanin tamma. Mutta sitä pitää kohdella kuin prinsessaa. Jos vaikka loimi on vinossa, se kertoo heti.”

Ominaisuudessa on puolensa, sillä tällöin esimerkiksi hevosen kivut ja jumit tulevat ilmi varhaisessa vaiheessa.

Kilparatsastajalla olisi hyvä olla vähintään 2–3 kilpahevosta. Tällöin hevoset voivat kilpailla säästeliäästi, mutta ratsastaja saa itse riittävästi toistoja korkeimmalla tasolla. Toiseen omaan hevoseen Martikaisella ei kuitenkaan ole varaa, vaikka hän maksaa osan lajin kuluista työllään sosiaalisen median vaikuttajana.

“Etsin koko ajan hevosdiiliä, jossa omistaja antaisi minulle käyttöön hevosen eteenpäin vietäväksi.”

Vastaava sopimus hänellä oli tälle ja edelliselle kilpakaudelle Donny-suomen­hevosen kanssa. Martikaisen työn ansiosta Donny palkittiin viime kesänä lupaavimpana nuorena kenttähevosena. Donny palautui kuitenkin tänä syksynä sovitusti takaisin omistajansa käyttöön.

Kun kilpaura on yhden hevosen varassa, hevosen loukkaantuminen katkaisee kilpailu­mahdollisuudet.

“Hevonen on maailman huonoin sijoitus. Mutta loukkaantumista on turha ajatella. Jos niin käy, pitää taas keksiä keino löytää rahat uuteen hevoseen.”

Arvi Martikaisen sosiaalisen median tileillä on jo kymmeniä­tuhansia seuraajia.

Sosiaalinen media mahdollistaa kilpailun SM-tasolla

“Ratsastus on kallis laji, siitä ei pääse minnekään”, Arvi Martikainen sanoo.

Hän tulee tavallisesta perheestä, joten ratsastaminen SM-tasolla ei olisi mahdollista ilman Martikaisen sosiaalisen median vaikuttajatyötä.

“Sosiaalinen media maksaa vähintään puolet ratsastuksestani.”

Martikaisen Instagram-tilillä on yli 16 000 tykkääjää ja Facebook-sivustolla yli 28 000 seuraajaa. Martikainen on saanut kaikki sponsorinsa suorilla yhteydenotoilla.

Sponsorit tarjoavat esimerkiksi satulan ja muita varusteita lajiin sekä hevosen rehut. Suora rahallinen tuki mahdollistaa valmennus- ja kilpailumaksut.

“Pesuainesponsorin sain, kun yrityksen edustaja näki, kuinka Tampereen hevosmessuilla tipuin valkoisissa housuissa hevosen selästä hiekalle. Hän ajatteli, että laitetaan nyt ainakin pojan pesuaineet kuntoon.”

Sosiaalinen media on ollut alusta asti kiinteä osa Korumies Arvin tekemistä. Koska Martikainen aloitti sosiaalisen median vaikuttajana jo nuorena, vanhemmat ovat halunneet koko ajan tietää, mitä kanavilla tapahtuu.

“Äiti oikolukee edelleenkin kaikki postaukseni.”

Vaikka Martikainen on saanut aina paljon tsemppiviestejä, sosiaalisessa mediassa on myös raskas puolensa. Aluksi anonyymi haukkuminen tuntui pahalta. Nopeasti hän oppi, etteivät ihmiset kehtaisi tulla sanomaan samoja asioita päin naamaa.

“Nykyisin ajattelen, että jos joku aikuinen haluaa kirjoittaa minusta törkeitä netissä, miksi jaksaisin käyttää siihen aikaani.”