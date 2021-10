Seefeldin MM-kisoissa vuonna 2019 Suomen joukkueen jäsenistä 38 prosentilla oli hengitystieoireita, mutta kaksi vuotta myöhemmin Oberstdorfissa ei kenelläkään.

”Olen ollut vähän kuin päiväkodissa, kun on tuotu ruokaa pöytään.”

Näin hiihtäjä Ristomatti Hakola kuvaili vuonna 2018 Pyeongchangin olympialaisissa oleskeluaan muutaman päivän eristyksessä muusta joukkueesta.

Kun Hakola oli sijoittunut olympialaisten alussa hiihdetyssä sprintissä kuudenneksi, hänellä todettiin ylähengitystieinfektion oireita. Varotoimena ja tartuntariskin minimoimiseksi hänet majoitettiin erilleen muusta joukkueesta.

Niissä kisoissa Hakola ei ollut suinkaan ainoa suomalaisurheilija, jolla todettiin virusinfektio. Lumilajien urheilijoista peräti 45 prosentilla oli siihen liittyviä oireita.

Vuotta myöhemmin Seefeldin MM-hiihdoissa Suomen joukkueen jäsenistä 38 prosentilla oli hengitystieoireita, joiden aiheuttajaksi todettiin lähes aina virusinfektio.

Syynä olivat molemmissa kisoissa tavalliset flunssavirukset, paljastui Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksen (Kihu) ylilääkärin Maarit Valtosen ja Turun yliopiston infektiotautien emeritusprofessorin Olli Ruuskasen ryhmän tutkimuksessa.

Hakola joutui jäämään uransa ensimmäisissä olympialaisissa sivuun viestijoukkueesta, mutta toipui kilpailemaan sprinttiviestiin ja Iivo Niskasen voittamalle 50 kilometrille.

Monille muille on käynyt huonommin, ja sairastuminen on pilannut heidän kauden pääkilpailunsa.

Juuri tämä on asia, jonka takia tutkijaryhmä rupesi selvittämään virustartuntoja.

”Sairastumisen merkitys on iso erityisesti korkean ventilaation lajeissa, niin kilpailu- kuin harjoituskaudellakin. Tavallisen flunssan seuraukset voivat olla urheilijalle hyvinkin vahingolliset suorituskyvyn näkökulmasta”, Valtonen sanoo.

Pyeongchangin olympialaisissa nenänäytteitä otettiin vain oireita saaneilta, mutta Seefeldissä näytetikku työnnettiin kolme kertaa kaikkien joukkueen jäsenten nenään, huoltohenkilöt mukaan lukien.

Kun aivan vertailukelpoinen tutkimus tehtiin viime talvena Oberstdorfin MM-hiihdoissa, virusta löytyi vain yhdeltä henkilöltä, ja hänkin oli oireeton.

”Tämä on tosi mielenkiintoista. Se on selvää, että me emme vain voi kehua itseämme, että olemme oppineet estämään infektioiden leviämistä, koska Oberstdorfin tilanne oli niin poikkeuksellinen aiempaan nähden myös yhteiskunnallisesti liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten takia. Perusflunssia ei ollut juurikaan liikkeellä”, Valtonen sanoo.

Valtonen muistuttaa, että kun koronapandemia iski, perinteisten flunssavirusten esiintyvyys romahti maailmanlaajuisestikin.

”Nämä taudit hävisivät, kun ihmiset eivät liikkuneet ja tavanneet toisiaan.”

Jo ennen korona-aikaa urheilijat panostivat Valtosen mukaan todella paljon käsihygieniaan ja olivat tarkkoja mahdollisten virustartuntojen kanssa.

”Mutta sillä ei saatu ryhmätasolla kauhean hyvää vaikutusta. Kun korona iski, todistettiin se, että perinteisiä flunssia voidaan todellakin estää sillä, että ihmiset pysyvät omissa kuplissaan.”

Kun nyt ollaan palaamassa normaalimpaan elämään, perinteisiä flunssaviruksia on alkanut taas liikkua.

”Nyt meidän toimintaamme testataan kunnolla, kun siihen jätetään hyviä malleja, kuten maskin käyttö ja järkevä karanteenimainen tila tärkeissä paikoissa. Päästäänkö sitten parempaan lopputulokseen, sen perässä olemme. ”

Hiihtäjä Krista Pärmäkoski kertoi tiistain mediatapaamisessaan, että hän aikoo todennäköisesti käyttää maskia uransa loppuun asti.

”Varmasti joukkueessa tulee muillakin pysymään se käytäntö, että pidetään maskia, ainakin sisätiloissa niissä tilanteissa, kun on tiivistä”, Pärmäkoski sanoi.

Seefeldin kisoissa joukkueen virustartunnoista kaikki olivat Valtosen mukaan lieviä.

”Virustartunta on aina riski urheilijalle. Kunnon räkätauti vaikuttaa suorituskykyyn, ja tietyillä hengitystieviruksilla on riski aiheuttaa komplikaatioita kuten sydänlihastulehduksia. Mutta mikä merkitys on oireettomilla tartunnoilla tai hyvin lieväoireisilla infektioilla? Miten palata turvallisesti harjoitteluun infektion jälkeen? Miten estää tartunnat joukkueessa mahdollistaen sosiaalisen elämän? On paljon asioita, joita me emme tiedä tarpeeksi hyvin, ja se takia tehdään tätä tutkimusta”, Valtonen sanoo.

