Carter ja Bolt olivat mukana Pekingin olympialaisissa Jamaikan pikaviestijoukkueessa.

Jamaikalainen pikajuoksija Nesta Carter on antanut positiivisen dopingnäytteen ja joutuu Jamaikan antidopingtoimikunnan kurinpitoryhmän kuultavaksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Carterin käryn vahvistivat Reutersille sekä kurinpitoryhmä hänen juristinsa Stuart Simpson. Positiivisen näytteen aiheuttanutta ainetta ei kerrottu.

Carter, 35, lopetti uransa elokuussa. Hän vetosi tuolloin terveysongelmiinsa, joiden hoitoon hän tarvitsi antidopingsääntöjen vastaista lääkitystä. Carter sanoi asettavansa terveytensä kilpailemisen edelle. Hän ei ole kilpaillut maaliskuun jälkeen.

Carter muistetaan aiemmasta kärystä, joka tuli vuonna 2016, kun Pekingin olympialaisten näytteitä tutkittiin uudestaan. Carter oli osa Jamaikan pikaviestijoukkuetta, joka oli voittanut olympiakultaa. Uusintatestien käry tarkoitti sitä, että joukkueessa juossut Usain Bolt menetti yhden olympialaisten kultamitaleistaan.

Carter valitti dopingtuomiostaan urheilun kansainväliseen välitystuomioistuimeen (Cas), mutta päätös ei muuttunut.

Carterin ura on ollut laskusuunnassa. Edellinen kymmenen sekunnin alitus sallituissa olosuhteissa on vuodelta 2015. Hänen ennätyksensä on 9,78, jolla hän on kaikkien aikojen sadan metrin listalla yhdeksänneksi nopein.