Nyrkkeilylegenda Muhammad Alin piirroksia myytiin New Yorkissa lähes miljoonalla dollarilla

Arvokkain teos myytiin 425 312 dollarilla.

Nyrkkeilylegenda Muhammad Alin tekemiä piirroksia on myyty lähes miljoonalla dollarilla huutokaupassa. Yhdysvaltalaislehti The Washington Postin mukaan Alin piirroksia kaupattiin New Yorkissa pidetyssä huutokaupassa. Asiasta uutisoi myös muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Alin piirrokset olivat osa hänen mentorinsa Rodney Hilton Brownin kokoelmaa. Ali kuoli 74-vuotiaana vuonna 2016.

Huutokaupassa arvokkaimmaksi piirrokseksi nousi Alin vuonna 1978 piirtämä Sting Like a Bee, josta maksettiin 425 312 dollaria. Kyseisen piirroksen Ali teki samaan aikaan, kun hän tähditti tv-elokuvaa Freedom road.

Kaikkiaan piirroksia ja luonnoksia myytiin yli kolmekymmentä. Halvimmillaan hinnat olivat alle tuhannen dollarin, mutta Sting Like a Been lisäksi esimerkiksi I love you America -teos nousi hinnaltaan 150 000 dollariin.

Yhteistuotto oli The Washington Postin mukaan noin 950 000 dollaria, eli noin 830 000 euroa.

Huutokaupan järjestäjän mukaan Ali ja Brown tapasivat ensimmäistä kertaa nyrkkeilyottelun yhteydessä vuonna 1977. Brown kysyi Alilta kiinnostusta maalaamiseen.

Ali innostui ajatuksesta, ja sittemmin kaksikko piti säännöllisesti yhteyttä. Alin maalausharrastus jatkui, ja kaksikko ystävystyi. Brown on aiemmin kirjoittanut kirjan, joka käsittelee esimerkiksi Alin taide- ja runousharrastuksia.