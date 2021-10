Ukraina-otteluun valmistautuva topparikonkari kehuu Kyproksen liigan tasoa.

Kokenut keskuspuolustaja Paulus Arajuuri, 33, on nähnyt jalkapallourallaan paljon, mutta jokseenkin täyttä Helsingin Olympiastadionia hän ei ole kokenut moneen vuoteen. Ensin Olympiastadionin remontti pani ovet säppiin, ja sen jälkeen koronavirusrajoitukset estivät väenpaljouden.

Lauantaina tilanne on toinen, kun Suomi isännöi jalkapallon miesten MM-karsinnoissa Ukrainaa. Otteluun oli keskiviikkoon mennessä myyty noin 26 500 lippua.

”Kun pääsimme EM-kisoihin ja tavallaan buumi alkoi, korona tuli vähän siihen tielle. Kyllä sen huomaa koko joukkueesta, että on iso peli tulossa”, Arajuuri sanoi keskiviikkona Huuhkajien tiedotustilaisuudessa.

Suomella on koossa neljästä ottelustaan viisi pistettä. Joukkue on D-lohkossa kolmantena. Lohkossa toisena oleva Ukraina on kerännyt viisi pistettä, mutta sillä on ottelu Suomea enemmän tilillään.

Huuhkajien pitkäaikainen kapteeni Tim Sparv ei ole mukana Ukraina-pelissä ja ensi viikon Kazakstan-vierasottelussa. Loukkaantumisten vaivaaman Sparvin viime aikojen otteet HJK:ssa eivät riittäneet maajoukkuepaikkaan.

”Harmittaa tosi paljon Timin puolesta. Hän on huikea persoona ja pelaaja. Kapteenia on kova ikävä”, kapteenistoon kuuluva Arajuuri sanoi viitaten Sparvin rikkonaisiin viime aikoihin.

Sparvin lisäksi joukkueesta ovat sivussa muun muassa Daniel O'Shaughnessy, Jere Uronen, Kaan Kairinen ja Marcus Forss. Heistä kolme ensiksi mainittua on loukkaantuneita ja Brentfordia edustava Forss lentokiellossa saatuaan iskun korvaansa.

”Vastassamme on laadukas joukkue, jota olemme käyneet paljon läpi taktiikkapalavereissa ja treenikentällä”, Ilmari Niskanen tiivistää.

Laitapelaaja Niskanen on palannut Huuhkajiin tuoreen seurasiirtonsa jälkeen. Niskanen pelaa nykyään Skotlannin liigaa Dundee Unitedissa.

”Hommat ovat lähteneet Skotlannissa rullaamaan mukavasti. Pari ensimmäistä peliä oli vähän hakemista, kun pelituntuma oli kevätkauden jäljiltä tosi puutteellinen. Pari viime peliä on mennyt oikein mukavasti, ja olen saanut tehotilinkin auki. Seurasiirto oli tärkeä ja onnistunut, sanoo Niskanen”, jonka edellinen seura oli saksalainen Ingolstadt.

Arajuuri siirtyi viime kesänä Kyproksen liigan Anorthosis Famagustaan. Kyproksen liiga on tullut miehelle tutuksi, sillä hänen edellinen seuransa oli saman sarjan Pafos.

”Kyproksen liiga on ison yleisön silmissä tosi aliarvostettu. Olen kuullut monien sanovan, että siellä on vain yksi (kova) joukkue eli Apoel. No Apoel ei päässyt viime kaudella edes kuuden kärkeen. Itselleni on ollut yllätys, että pelien taso on tosi kova”, Arajuuri sanoo.

Arajuuri on vuorotellut Huuhkajien kapteenina maalivahti Lukas Hradeckyn kanssa, jos Sparv ei ole pelannut.

”Olin kapteenina Ranskaa vastaan, ja nyt on Luken (Hradecky) vuoro”, Arajuuri vahvisti keskiviikkona.