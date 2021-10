Seura on vahvistanut, että joukkueen pelaaja on osallistunut kuulusteluihin.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavan Brighton and Hove Albionin pelaaja on pidätetty epäiltynä seksuaalirikoksesta, kertoo The Guardian.

Sussexin poliisin mukaan 20- ja 40-vuotiaat miehet pidätettiin epäillyn välikohtauksen jälkeen aikaisin keskiviikkoaamuna Brightonissa.

Seura vahvisti, että joukkueen pelaaja on osallistunut kuulusteluihin. Seura ei tiedota asiasta enempää.

Poliisin tiedottajan mukaan molemmat miehet ovat brightonilaisia.

Seksuaalirikoksen uhriksi joutunut nainen on saanut ammattiapua, poliisi kertoo.