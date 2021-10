Nabievin urakka kesti 35 päivää maailman kahdeksanneksi korkeimmalla vuorella.

Manaslun huippu on 8 163 metrissä.

Venäläinen sotilas Rustam Nabiev koki kovia vuonna 2015, kun hän nukkui sotilasparakissa Omskissa Siperiassa. Parakki romahti, 23 kuoli ja 19 loukkaantui.

Yksi loukkaantuneista oli 22-vuotias Nabiev. Hän menetti molemmat jalkansa.

Nabiev toteaa Instagramissa, että hän menetti jalkansa mutta ei itseään. Hänestä on myös tullut suosittu Instagramissa lähes 1,4 miljoonalla seuraajallaan.

Lisäksi Nabiev on vuorikiipeilijä. Viime vuonna hän kiipesi Euroopan korkeimmalle vuorelle Elbrusille, joka sijaitsee Venäjällä lähellä Georgian rajaa. Huippu on 5 642 metrin korkeudella.

Viime lauantaina Nabiev teki vielä rajumman saavutuksen. Hän nousi käsiensä avulla Manaslun huipulle, joka on 8 163 metrissä. Asiasta kertoo muun muassa vuorikiipeilyyn erikoistunut Desnivel-sivusto.

Manaslu on maailman kahdeksanneksi korkein vuori ja sijaitsee Himalajan vuoristossa Nepalissa.

”Jos on muutenkin vaikeaa kiivetä kasitonniselle, on vaikeaa kuvitella tehdä se ilman jalkoja”, Desnivel kirjoittaa.

Nabievin kiipeilyurakka kesti 35 päivää ja kaikkiaan viisi päivää viimeisestä leiristä vuoren huipulle.

”Tänä aikana kävelin käsieni avulla 50 tuntia ja 35 kilometriä. Löin yli 105 000 iskua hakulla. ’Onko tämä mahdollista? Miten pystyin tähän? Mistä löysin voimaa’, kysyin itseltäni”, Nabiev kirjoittaa Instagramissa.

”Tuskin kukaan uskoi tähän projektiin. Kaikki olivat epäluuloisia, etenkin ammattikiipeilijät. Koko nousun aikana sanoin vain kolme kertaa, että tämä on minulle vaikeaa ja että olin väsynyt.”

Nabiev kertoo myös, mitä hän sanoi ensimmäiseksi päästyään huipulle.

”Pelkään korkeita paikkoja.”

Internetissä on myös liikkunut huhuja, että Nabiev olisi kannettu huipulle. Nabiev vastaa näihin väitteisiin Instagram-päivityksessään.

”On selvää, että ihmiset eivät tiedä, mitä vuorikiipeily on. Siinä korkeudessa on puhtaasti fyysisesti mahdotonta kantaa ihmistä, jonka paino on yli 50 kiloa.”