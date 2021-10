Newcastle on sittenkin saamassa uudet omistajat Saudi-Arabiasta

Pitkään tekeillä ollut sopimus on saamassa hyväksynnän Valioliigalta.

Jalkapallon Valioliigassa pelaava Newcastle on sittenkin menossa saudiarabialaiseen omistukseen, kertoo uutistoimisto AFP.

Valioliiga on näyttämässä omistusoikeuden muutokselle vihreää valoa, vaikka ihmisoikeusjärjestö Amnesty varoitti torstaina sopimuksen edustavan urheilun valkopesua.

Saudi Public Investment Fund (PIF), PCP Capital Partners ja miljardööriveljekset David ja Simon Reuben ovat ostamassa Newcastle Unitedin 300 miljoonalla punnalla (353 miljoonalla eurolla) nykyiseltä omistajalta Mike Ashleyltä. Tarjous tehtiin jo huhtikuussa 2020.

Tuolloin sopimus kaatui Lähi-idän televisio-oikeuksiin. Qatarilainen Bein Sports oli juuri tehnyt lähes 500 miljoonan euron tv-sopimuksen Valioliigan televisioinnissa. Bein oli kuitenkin hyllytetty Saudi-Arabiasta maiden tulehtuneiden välien takia. Sittemmin jännitteet ovat lieventyneet ja Bein Sportsin hyllytys on tarkoitus purkaa.

Kolmesta mahdollisesta uudesta omistajasta PIF:n osuus olisi 80 prosenttia. Yhtiön puheenjohtaja on prinssi Mohammed bin Salman.

Omistajanvaihdos tekisi ”Harakoista” rikkaan seuran. Vaikka joukkueella on suuri 50 000 katsojan stadion, menestys on kiertänyt seuran kaukaa. Englannin cupin joukkue on voittanut viimeksi vuonna 1955 ja liigan vuonna 1927. Valioliigan kakkonen joukkue oli peräkkäisinä kausina 1995–96 ja 1996–97.

Tällä kaudella Newcastle ei ole vielä voittanut yhtään ottelua Valioliigassa.

Amnesty on vaatinut Valioliigaa kiinnittämään huomiota Saudi-Arabian ihmisoikeuksiin. Esille on noussut muun muassa saudiarabialaisen toisinajattelijan Jamal Khashoggin murha Saudi-Arabian Istanbulin suurlähetystössä. Yhdysvaltojen tiedustelun mukaan bin Salman olisi hyväksynyt murhan.

Amnesty katsoo, että Newcastlen ostaminen kiinnittää huomion pois maan ihmisoikeusasioista ja on siten urheilun valkopesua.