Mikko Ilosen mukaan muutamat pelaajat saattavat pitää jääräpäisesti kiinni siitä, millä pallolla pelataan.

Maailman suurimpiin golfkilpailuihin kuuluvassa Ryder Cupissa Euroopan ja Yhdysvaltojen joukkueet mittelevät 28 reikäpeliottelun voitoista, joista kahdeksan ratkaistaan nelinpelissä eli foursomessa.

Tässä pelimuodossa joukkueen kaksi pelaajaa lyö samaa palloa vuorotellen.

Brittiläinen laatulehti The Daily Telegraph uutisoi viime viikonloppuna, että poikkeuksellisen ruman tappion (9–19) kärsineen Euroopan joukkueen kapteeni Padraig Harrington vaihtoi viime tingassa nelinpelien kokoonpanoja ”pallo-ongelmien” takia.

Lehden tietojen mukaan Harringtonilla oli tarkoitus peluuttaa pareina englantilaiskonkareita Lee Westwoodia ja Paul Caseyä sekä Englannin Matt Fitzpatrickia ja norjalaista ensikertalaista Viktor Hovlandia.

Lehden mukaan kävi kuitenkin ilmi, että näissä pareissa pelaajat käyttivät erityyppisiä Titleistin palloja. Tämän takia Harrington päätyi The Daily Telegraphin mukaan peluuttamaan avauspäivänä Westwoodia ja Fitzpatrickiä parina, ja vastaavasti Hovland tuli Caseyn pariksi.

Toisen päivän nelinpeleissä Westwood ja Fitzpatrick jatkoivat parina, mutta Casey ja Hovland saivat uudet partnerit.

Eurooppa hävisi nelinpelisessiot pistein 2–6, ja mainitut neljä pelaajaa kärsivät niissä pelkkiä tappiota.

”Ehkä heidän olisi pitänyt miettiä palloasiaa aikaisemmin, koska se on aina osa yhtälöä, kun asetetaan kaksi pelaajaa nelinpeliin. Nämä kaikki neljä pelaavat Titleistillä, ja sen olisi luullut toimivan. Mutta Titleistin paloissa on eri tyyppejä”, nimetön lähde sanoi The Daily Telegraphille.

Nyt puhutaan niin pienistä golfpallojen ominaisuuseroista, että esimerkiksi perusharrastajalle niillä ei ole mitään merkitystä.

Käytännössä kyse oli ilmeisesti Titleistin Pro V1- ja Pro V1x-mallien välisistä eroista, mikä kertoo osaltaan maallikolle, miten pienten nyanssien kimpussa huippugolfissa voidaan pähkäillä.

Vuonna 2019 uransa lopettanut Mikko Ilonen on Suomen menestynein golfammattilainen ja omaa myös suomalaisittain korkeimman tason kokemusta Ryder Cupin kaltaisista reikäpeliotteluista.

Ilonen kertoo HS:lle saaneensa Euroopan Ryder Cup -joukkueen sisältä tietoja, joiden mukaan The Daily Telegraphin uutinen nelinpeliparien vaihtamisesta viime tingassa ei pidä paikkaansa.

”Paddyn [Harrington] laittamat peliparit olivat vahvasti tilastojen mukaan tehty, ja niissä pysyttiin. Tietoni ovat peräisin joukkueen sisältä”, Ilonen sanoo.

Ilosen mukaan 12 pelaajan joukkueessa suurimmalle osalle ei ole käytännössä merkitystä, minkä merkkisellä ammattilaisten suosimalla pallolla pelataan nelinpeliä.

”Se ei ole ylipääsemätön ongelma. Tämä on muutaman pelaajan ongelma, ja he saattavat olla jääriä sen kanssa. Jollekin se voi olla jopa pieni piristys, jos pelataan jollakin muulla kuulalla, kun on sitä samaa katsellut vuodesta toiseen.”

Ilonen laski, että Euroopan Ryder Cup -joukkueen pelaajat käyttävät normaalisti neljää eri pallomerkkiä, jotka ovat Titleistin lisäksi Callaway, Taylor Made ja Srixon.

”On siinä sovittelemista, mutta ei siitä paljon ääneen puhuta. Ne sumplitaan etukäteen.”

Omalla urallaan Ilonen oli kaksi kertaa (2007 ja 2013) muun Euroopan joukkueessa Seve Trophyssa, jossa vastassa oli Britannian ja Irlannin joukkue.

Ilonen pelasi vuoden 2013 Seve Trophyssa parina Tanskan Thomas Bjørnin kanssa, joka oli sittemmin vuoden 2018 Ryder Cupissa Euroopan voitokkaan joukkueen kapteeni.

”En muista omista joukkuepeleistäni, että pallo olisi ollut mikään ongelma. Minulla on se mielikuva, että Thomas sanoi, että pelataan vain Titun pallolla. Eikä minulla olisi ollut mikään ongelma pelata Callawayn pallolla.”

Ilosen mukaan Titleistin Pro V1:n ja Pro V1x:n välinen ero voi olla huippupelaajan näkökulmasta esimerkiksi siinä, miten pallo käyttäytyy tuulessa.

”Joku voi kokea, että toinen pallo menee tuulessa pikkaisen paremmin, jolloin ei tarvitse pelata tuulen kanssa niin paljon. Mutta kaikki, jotka pelaavat x:llä, ovat ihan varmasti lyöneet Pro V1:llä ja päinvastoin. Ne erot ovat henkilökohtaisia juttuja.”