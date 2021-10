Miesten A-maajoukkueessa nimilistalla on mukana reilusti yli sata nimeä, jotka pitää toimittaa Kiinan viranomaisille jo lokakuussa.

Sebastian Aho, Aleksander Barkov ja Mikko Rantanen voivat alkaa keskittyä ensi talven olympialaisiin Pekingissä.

Suomen A-maajoukkueen valmennus nimesi torstaina kolmikon olympia­joukkueeseen jo nyt, vaikka kisoihin on aikaa vielä neljä kuukautta.

Kokonaisuudessaan jääkiekon olympiajoukkueet julkistetaan tammikuussa 2022.

Nimeämiset on tehty Kansainvälisen Jääkiekkoliitto IIHF:n, NHL:n ja NHL:n pelaajayhdistyksen toiveesta, ja kyseiset pelaajat valitaan lopulliseen, tammikuussa julkistettavaan joukkueeseen, jos he ovat valintahetkellä terveitä ja pystyvät osallistumaan Pekingissä järjestettäviin olympialaisiin.

Aho pelaa ammatikseen Carolina Hurricanesissa, Barkov Florida Panthersissa ja Rantanen Colorado Avalanchessa Pohjois-Amerikan kiekkoliigassa NHL:ssä.

Olympiaehdokkaiden niin sanotut pitkät listat eli potentiaalisten olympia­urheilijoiden nimet pitää toimittaa Suomen Olympiakomitealle 15. lokakuuta mennessä.

Näin aikainen vaihe johtuu Kiinan maahantulosäädöksistä ja viranomais­dokumentoinnista.

Miesten A-maajoukkueessa nimilistalla on mukana reilusti yli sata nimeä. Listalla olevia urheilijoita ei ole valittu olympialaisiin, eikä listaa anneta julkisuuteen minkään lajin osalta.

”NHL:lla on vielä mahdollisuus vetäytyä olympialaisista koronatilanteen vuoksi. Siksi pitkällä listalla on iso määrä pelaajia Pohjois-Amerikasta ja Euroopasta ja lopullinen joukkue voidaan lyödä lukkoon vasta tammikuussa. Tuolloin tiedämme myös paremmin, mikä on pelaajien terveystilanne”, A-maajoukkueen GM Jere Lehtinen sanoo tiedotteessa.

Ennen miesten ja naisten jääkiekon olympiajoukkueiden julkaisua Olympia­komitean hallitus nimeää jääkiekkojoukkueet osaksi Suomen olympia­joukkuetta.

Kun nimeäminen on tehty, joukkueen valmennusjohto valitsee pelaajat. Jää­kiekon olympiajoukkueiden kokoonpanot julkaistaan tammikuussa. Tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa.

Lehtinen ja päävalmentaja Jukka Jalonen lähtevät marraskuussa Pohjois-Amerikkaan, jossa he tapaavat suomalaisia NHL-pelaajia ja seuraavat näiden otteita kaukalossa.

A-maajoukkueen apuna NHL-pelaajien tarkkailuun osallistuu koko syksyn ajan joukko Pohjois-Amerikassa asuvia suomalaisia.

”Muun muassa Jarmo Kekäläinen ja Mikko Koivu käyvät kukin katsomassa paljon pelejä ja heiltä saamme arvokasta tietoa pelaajista”, Jalonen kertoo.

Tiiviin tarkkailun alla ovat myös Euroopassa pelaavat suomalaiset kotimaan Liigassa ja muissa sarjoissa.

Jalosen mukaan on mahdollista, että NHL-pelaajat eivät ole lainkaan mukana olympialaisissa.

”Hyvä on myös huomioida, että olympialaisten jälkeen ei mene kauaa, kun meillä pitää olla hahmotelma MM-kotikisoissa Tampereella pelaavasta joukkueesta. Pelaajatarkkailu sarjaotteluissa ja ennen joulua pelattavat EHT-turnaukset ovat tänä vuonna erittäin tärkeitä etappeja kauden kumpaakin arvokisatapahtumaa ajatellen”, Jalonen painottaa.

A-maajoukkueen kausi alkaa 11.–14. marraskuuta Helsingissä pelattavasta Karjala-turnauksesta. Joulun alla edessä on Venäjän EHT-turnaus.

Huhtikuun puolivälissä alkaa neljä viikkoa kestävä MM-leiritys.

Viikkojen 15 ja 16 otteluiden vastustajat ja aikataulut selviävät myöhemmin, mutta viimeiset kaksi viikkoa ennen MM-kotikisoja kuluvat EHT-turnauksissa. Tšekin EHT pelataan huhti-toukokuun vaihteessa ja Ruotsin EHT-turnaus olympialaisten vuoksi poikkeuksellisesti juuri ennen MM-kisoja, 5.–8. toukokuuta.

MM-kotikisat alkavat Tampereen rakenteilla olevassa Uros Live -hallissa 13. toukokuuta 2022.