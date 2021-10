NHL-tähtivahti Carey Price hakeutui pelaajien tukiohjelmaan – ”Jokaiselle, jolla on vaikeaa, voi löytyä polku valoon”

Price jää sivuun Montreal Canadiensin toiminnasta toistaiseksi.

Carey Price on NHL:n parhaita maalivahteja.

Jääkiekkosarja NHL:n Montreal Canadiensin tähtimaalivahti Carey Price jää pois joukkueen toiminnasta ainakin kauden alussa, seura kertoi torstaina. Price, 34, on liigan pelaajien tukiohjelmassa vähintään 30 päivän ajan, seurajohtaja Marc Bergevin kertoi.

Bergevin kertoi yllättyneensä Pricen tilanteesta. Pelaaja osoittaa Bergevinin mukaan suurta rohkeutta etsiessään apua.

Pricen tilanteesta ei kerrottu tarkemmin. Hänen vaimonsa Angela kuvaili Instagram-tilillään, kuinka jokaiselle, jolla on vaikeaa, voi löytyä polku valoon.

"Meidän perheellämme on se etu, että saamme julkista näkyvyyttä näyttää, kuinka jokaiselle, jolla on vaikeaa, voi löytyä polku valoon. Toivomme voivamme tuoda esille sen, että henkinen terveys on tärkeää ja se, että sen eteen tekee työtä.”

Price torjui viime kaudella Canadiensin NHL:n loppuotteluihin ensimmäistä kertaa 28 vuoteen. Canadiens avaa uuden kauden 13. lokakuuta Torontoa vastaan.