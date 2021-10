Kahdeksatta MM-titteliään hakeva Hamilton erottuu joukosta radalla ja sen ulkopuolella.

Formula 1 -sarjan seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton herättää huomiota paitsi ajotaidoillaan myös pukeutumisellaan.

Mercedes-kuljettaja erottuu usein joukosta varsin poikkeuksellisilla vaatevalinnoilla, eikä tulevan viikonvaihteen Turkin osakilpailu tehnyt poikkeusta.

Hamilton saapui varikolle sinimustassa kiltissä ja housuissa sekä samansävyisessä takissa.

”Se on aika rohkea”, hän kommentoi kilttiä Autosportin mukaan.

”Pidän todella siitä, mitä Burberry tekee ja rakastan tätä asua. Käyn läpi kuvia verkossa ja etsin sellaista, mistä pidän.”

”Kaikki voivat käyttää mitä tahansa vaatteita he haluavat. On ihmisiä, jotka eivät ymmärrä sitä, mutta se on ok. Toivottavasti he avartavat ajatteluaan ja antavat ihmisten olla, keitä haluavat.”

Lewis Hamilton saapui Turkin osakilpailun varikolle kiltissä.

Hamilton on tuttu näky muotialan tapahtumissa, ja hän on osallistunut esimerkiksi Pariisin muotiviikolle. Brittikuljettajan mukaan muoti tuo kaivattua vastapainoa F1:lle.

”F1:ssä ei ole muotia. Muotitapahtumissa on ihmisiä eri elämän osa-alueilta ilmaisemassa itseään eri tavoin. Itse teen sitä radalla.”

Muoti tarjoaa Hamiltonille myös tavan päästä irti kilpa-ajamisesta.

”On tärkeää pystyä keskittymään johonkin muuhun raskaan kauden aikana. Tulen aina tuoreena takaisin radalle, koska en ole ajatellut ajamista jokaisena välipäivänä.”

Hamilton johtaa MM-sarjaa kahden pisteen erolla ennen Red Bullin Max Verstappenia, kun kaudesta on ajamatta seitsemän osakilpailua.