Hamiltonin autoon vaihdetaan moottori.

Mercedeksen Lewis Hamilton saa kymmenen lähtöruudun rangaistuksen sunnuntaina ajettavaan Turkin F1-osakilpailuun.

Syynä on moottorin vaihto. Kyseessä on neljäs yksikkö tällä kaudella, kun sääntöjen mukaan kauden aikana saa käyttää vain kolmea moottoria ilman rangaistusta.

Hamilton johtaa MM-sarjaa kahden pisteen erolla ennen Red Bullin Max Verstappenia. Hollantilaiskuljettaja kärsi samankaltaisen rangaistuksen edellisessä osakilpailussa Venäjällä.

F1-kaudesta on ajamatta seitsemän osakilpailua. Verstappen on ainoa este Hamiltonin matkalla kohti historiallista kahdeksatta maailmanmestaruutta, sillä kolmantena MM-sarjassa oleva Valtteri Bottas on jäänyt Hamiltonista jo 95,5 pistettä.