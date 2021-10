Oulussa pääsee juttelemaan Kärppien pelaajien kanssa rokotustapahtumassa.

Kärpät on aloittanut kauden hyvin. 22. syyskuuta Tappara vei tosin voiton jatkoaikamaalilla.

Taistelussa koronavirusta vastaan on otettu käyttöön uusia keinoja Oulussa.

Ihmisiä kannustetaan ottamaan koronavirusrokote, ja houkuttimena ensi viikon keskiviikon rokotustapahtumassa kauppakeskus Valkeassa on paikalla jääkiekon miesten Liigassa pelaavan Kärppien pelaajia. Asiasta kertoo Oulun kaupunki verkkosivuillaan.

Ja jos liigakiekkoilijoiden tapaaminen ei riitä kannustimeksi, on jaossa myös tuhat ämpäriä.

Tapahtumassa suositellaan maskin käyttöä, jos yhden metrin turvaväliä ei ole mahdollista pitää.

Oulussa alle 40-vuotiaista on rokotettu noin 75 prosenttia ikäluokasta. Yli 50-vuotiaista on rokottamatta noin 10–15 prosenttia.

Kärpät on aloittanut Liigan hyvin. Se on kerännyt yhdeksästä ottelusta 17 pistettä, mikä riittää neljänteen sijaan. Eroa ottelun enemmän pelanneeseen kärkikaksikkoon TPS–Sport on neljä pistettä.