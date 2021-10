Matti Heikkinen on hiihdossa mukana jälleen uudessa roolissa: tällä kertaa joukkueen pääsponsorin edustajana

Heikkisen mukaan hänen työnantajansa GRK Infra haluaa olla mukana hiihdossa, koska se on ”niin hyvä ja merkittävä juttu”.

Hiihdon maailmanmestari ja MM- mitalisti Matti Heikkinen lopetti komean huippu-urheilijan uransa keväällä 2019.

Sen jälkeen hän otti uutta näkökulmaa lajiin Eurosportin hiihtolähetysten asiantuntijana. Nykyisessä työssään hän on tekemisissä hiihdon kanssa jälleen uudessa roolissa, sponsorin edustajana.

Heikkinen aloitti syyskuun alussa työt noin tuhat henkilöä työllistävän ja noin 400 miljoonan euron liikevaihdolla toimivan GRK Infran markkinointi- ja viestintäjohtajana.

Tässä roolissa Heikkinen oli tekemässä perjantaina julkistettua sopimusta, jolla muun muassa rautateitä, moottoriteitä ja siltoja rakentava GRK Infra ryhtyy hiihdon pitkien matkojen Ski Classics -sarjassa kilpailevan suomalaistallin Ski Team Mäenpään pääyhteistyökumppaniksi.

”Kaikki markkinointiin ja viestintään liittyvät asiat ovat tietysti minun työtäni täällä ja tämäntyyppiset asiat myös. Tämä on luontainen jatkumo sille yhteistyölle, jota Mäenpään tiimin kanssa on tehty”, Heikkinen sanoi HS:lle.

Useimmilla Ski Classicsin joukkueilla on maantiepyöräilyn tapaan sponsorinimi, mutta GRK Infra ei ole Mäenpään nimisponsori.

Yhteistä maantiepyöräilyn kanssa on sekin, että joukkueiden urheilijat eivät ole yhden maan kansalaisia ja kilpailuissa noudatetaan joukkuetaktiikkaa.

Ski Team Mäenpään tunnetuin hiihtäjä on viestin olympiamitalisti vuodelta 2014, Anne Kyllönen.

”Sarjan ja Ski Team Mäenpään toimintatavat sopivat yhteen GRK:n arvojen kanssa. Ajattelemme, että parhaat tulokset syntyvät yhdessä tekemällä, niin ladulla kuin infrarakentamisessa. GRK tekee ilolla yhteistyötä Ski Team Mäenpään kanssa. Emme pelkää, vaikka välillä hapottaa”, hiihtäjänä lempinimellä Happo tunnettu Heikkinen muotoili tyylilleen ominaisesti Ski Team Mäenpään Facebookissa julkaisemassa tiedotteessa.

GRK toimii Suomen lisäksi Ruotsissa ja Virossa.

”Mäenpäällä on ruotsin kielen taitoisia porukassa, ja meilläkin on Pohjois-Ruotsissa toimintaa ja haluamme laajentua Ruotsissa vahvasti. Ruotsalaiset ovat myös hiihtokansaa. Ruotsi on yksi meidän kehityskohteemme ja painopistealueemme”, Heikkinen perusteli sitä, miksi GRK jatkaa entistä vahvemmin vuonna 2019 alkanutta yhteistyötä Ski Team Mäenpään kanssa.

GRK oli Heikkisen sponsori noin kymmenen vuoden ajan ja toimi pitkään myös viime keväänä uransa lopettaneen maajoukkuehiihtäjä Laura Monosen tukijana.

Nyt GRK on alle 23-vuotiaiden maajoukkueeseen kuuluvan Petteri Koiviston sponsori, mihin Heikkinen oli vahvasti vaikuttamassa jo ennen kuin tuli yhtiöön töihin.

”Taitaa olla niin, että yksi maajoukkuehiihtäjä tulee GRK:n sponsoroitavaksi ensi kaudelle, mutta urheilija saa itse sitten kertoa asiastaan. Hiihdossa ollaan paljon mukana, eikä se haittaa minua yhtään. Toki meillä näitä asioita mietitään konsernitasolla ja käydään läpi, millaisiin juttuihin lähdetään mukaan. Hiihto on niin hyvä ja merkittävä juttu, että haluamme olla siinä mukana”, GRK Infran johtoryhmään kuuluva Heikkinen sanoi.

Heikkisen osuudesta GRK:n ja Ski Team Mäenpään välisessä yhteistyössä kertoi aikaisemmin Kestävyysurheilu.fi.