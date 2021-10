Virtaselle soitettiin lyhytohjelmassa väärää musiikkia, ja vapaaohjelmassa musiikki lähti soimaan väärästä kohdasta.

Suomalaisluistelija Valtter Virtanen joutui harmittavan virheen seurauksena kärsijäksi taitoluistelun Finlandia Trophyssä Espoossa.

Äänipöydän takana häärinyt kisavirkailija pani Virtasen kisamusiikin soimaan väärästä kohdasta, ja luistelija joutui odottamaan yli viisi minuuttia uutta alkua suoritukselleen.

”Lyhytohjelmassa soitettiin väärää musiikkia, ja nyt musiikki lähti väärästä kohdasta. On näitä vuosien varrella sattunut, mutta nyt kesti vähän turhan kauan, että pääsin aloittamaan”, 34-vuotias Virtanen sanoi perjantain luistelun jälkeen.

Kappale soi pari sekuntia, jonka jälkeen Virtanen pyysi keskeytyksen. Hän ei halunnut ottaa riskiä, että luistelisi väärässä tahdissa.

”En tiennyt enää, mistä se on lähtenyt. Jos lähtee luistelemaan ja tajuaa kymmenen sekunnin päästä, että on kolme sekuntia jäljessä. En viitsi ottaa riskiä. On oikeus keskeyttää, ja tein mieluummin niin”, Virtanen avasi.

Pitkään odotellut luistelija pääsi lopulta kisaamaan ja sai vapaaohjelmastaan pisteet 114,01 keräten kokonaispotin 179,75.

”Ei suoritus siihen (musiikkiongelmaan) kaatunut, mutta paras terävyys meni.”

Virtanen pyllähti heti ensimmäisessä hypyssään ja kaatui myös toisen kerran. Hän oli lyhytohjelman jälkeen 14:ntenä mutta pudonnee jokusen sijan vapaaohjelman kömmähdysten seurauksena.

”Niihin hyppyihin olisi tarvinnut parhaan fyysisen ja henkisen latauksen, mutta ehkä henkinen oli nyt latistunut.”

”Torstai oli parempi päivä, ja oli hyvät saumat kunnon pistepottiin. Ihan ok pisteet kuitenkin”, kolmen viikon päästä Kazakstanissa kisaava Virtanen sanoi.

Suomen toinen edustaja Makar Suntsev oli torstain lyhytohjelman jälkeen 26:ntena ja aloitti perjantain vapaaohjelman. Nuorukainen kasasi yhteispisteet 158,82 ja kohentaa sijoitustaan.

”Paineet lähtivät jo lyhytohjelman (50,73) jälkeen. Pieniä virheitä oli vapaaohjelmassa (108,09), mutta muuten taso oli ihan hyvä”, 17-vuotias kotkalainen tuumi.

Suntsev kuroo kiinni menetettyjä kilpailukokemuksia.

”On ollut hyvä, kun on ollut paljon kilpailuja. Nyt saan takaisin kilpailukokemuksia, joita olen menettänyt korona-aikana. Viime kaudella kertyi viisi kilpailua, mutta nyt on ollut jo viisi tällä kaudella. Marraskuussa lähden Itävallan Graziin”, Suntsev suunnitteli.

Kilpailu luistellaan loppuun myöhemmin perjantaina.