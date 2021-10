Avauskierroksella kukistui tuttu saksalainen.

Suomen tennisykkönen Emil Ruusuvuori aloitti Indian Wellsin masters-turnauksen makealla voitolla. Ruusuvuori kukisti saksalaisen Dominik Koepferin 6–7, 6–2, 6–0.

Ottelu oli oikeastaan alusta loppuun lyöntikilpailua, jossa Ruusuvuori pysyi paremmin mukana. Koepfer kävi kuumana, paiskoi palloa ja otti varoituksen.

Kaikki se kantoi pisteitä Ruusuvuoren pussiin.

Ruusuvuori painosti melkeinpä säälimättömästi vasenkätisen Koepferin rystypuolta ja haki sen jälkeen ratkaisupaikkoja linjalyönneistä tai ohituksista. Parhaimmillaan Ruusuvuori takoi mukavasti palloa läpilyönteinä.

Ottelun mielenkiintoista panosta lisäsi, että Ruusuvuori ja Koepfer tuntevat hyvin toisensa. He ovat pelanneet yhdessä nelinpeliä ja viettäneet aikaa samalla harjoituskentällä.

Koepferin sijoitus ATP-listalla on 65:s, eli hän on reilut kymmenen sijaa Ruusuvuorta korkeammalla, kun suomalaisen rankkaus on 78.

Kalifornian Indian Wellsin masters-turnaus pelataan yleensä aikaisin keväällä maaliskuussa, mutta viime vuonna Ruusuvuori oli jo paikan päällä, kunnes koronavirus ajoi kaikki pelaajat pakoon ja turnaus peruutettiin. Myöskään tänä keväänä kisaa ei pelattu, vaan turnaus siirtyi lokakuulle.

Mastersin toisella kierroksella Ruusuvuori kohtaa Venäjän kookkaan ja vahvan Karen Hatšhanovin, joka sai sijoitettuna pelaajana ensimmäisen kierroksen vapaana.

Hatšhanov on ottelun suosikki, mutta jos Ruusuvuori pelaa niin hyvin kuin toisessa erässä ja myös kolmannessa, on yllätys täysin mahdollinen.

Hatšhanovin kuntohuippu osui keskikesään, kun hän eteni Wimbledonissa puolivälieriin ja Tokion olympialaisissa loppuotteluun ja palasi sieltä hopeamitali kaulassa.

Olympialaisten jälkeen venäläisen otteet ovat olleet vähän sinnepäin. Tappioita on tullut pelaajille, jolle hänen tasoisensa pelaajan ei ole pitänyt hävitä. Hatšhanovin ATP-rankkaus on 29 ja hänet sijoitettu Indian Wellsissä 22:nneksi.

Hatšshanovin potentiaalista kertoo, että hän on ollut parhaimmillaan ATP-listalla kahdeksantena heinäkuussa 2019.