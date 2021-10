Wales ja Tšekki tasasivat pisteet E-lohkossa. Suomi jatkaa MM-karsintaa lauantaina Ukrainaa vastaan.

Walesin maalivahti Danny Ward muistaa perjantaina pelatun jalkapallon MM-karsintaottelun Tšekkiä vastaan todennäköisesti lopun ikäänsä, vaikka yhden tapahtuman hän haluaisi todennäköisesti unohtaa.

Ottelu oli toisen puoliajan alussa tilanteessa 1–1, kun Wardille sattui musta hetki.

Hän otti vastaan joukkuetoverinsa Aaron Ramseyn syötön hieman huolimattomasti, ja pallo vieri omaan maaliin.

Jos Ward haluaakin unohtaa oman maalin, niin kannattajien reaktio varmasti lämmitti Leicester-vahdin mieltä.

Prahaan matkustaneet Wales-fanit nimittäin lauloivat Wardin nimeä ottelun jälkeen. Maalivahti menikin kiittämään kannattajia tuesta.

Wales päävalmentaja Robert Page kehui kannattajien käytöstä.

”Se oli mielestäni todella hieno ele”, hän totesi Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

”Danny on ollut erinomainen alusta asti. Tuollaista valitettavasti tapahtuu. Me tunnemme hänet, hän on henkisesti vahva ja selviää tuosta, ei epäilystäkään.”

Wardin lipsauttama osuma vei isännät 2–1-johtoon 49. minuutilla, mutta Wales nousi vielä tasoihin Daniel Jamesin maalilla 69. minuutilla.

Lopulta pisteet jaettiin tuloksella 2–2. E-lohkon kärjessä on Belgia 16 pisteellä. Tšekki ja Wales ovat tasoissa kahdeksassa pisteessä, mutta Wales on pelannut ottelun vähemmän.

Suomi jatkaa MM-karsintaa lauantaina Ukrainaa vastaan. Ottelu Helsingin olympiastadionilla alkaa kello 19.