Kauden kolmas turnausvoitto irtosi hitailla massakentillä.

Harri Heliövaara on päässyt hyvään syyskuntoon. Kuva Talin turnauksesta vuodelta 2019.

Helsinkiläisellä Harri Heliövaaralla kulkee hyvin tenniksen nelinpelissä. Hän voitti Barcelonassa haastajaturnauksen yhdessä tsekkiläisen Roman Jebavyn kanssa.

Heliövaara ja Jebavy kukistivat lauantaisessa loppuottelussa portugalilaisparin Nuno Borges/Francisco Cabral 6–4, 6–3.

Barcelonassa pelattiin vielä ulkona massakentillä, vaikka muualla ollaan siirrytty vahvasti halleihin tai vähintään koville kentille.

”Massalle siirtyminen on tullut tällä kaudella tutuksi, sillä tämä on jo viides kerta, kun vaihdan kovat kentät tiilimurskaan. Koskaan se ei ole helppoa, mutta kovasti taistellen selvisimme finaaliin asti. Täällä on hitaat olosuhteet ja pisteiden päättäminen verkolta oli haastavaa”, Heliövaara sanoi Tennisliiton tiedotteessa.

Tänä vuonna Heliövaara on voittanut kaksi haastajatason turnausta ja parhaana saavutuksena on ATP 250-turnauksen voittaminen keväällä.

Molemmat pelaajat saivat voitosta 80 ATP-pistettä, jotka pitävät Heliövaaran 80 parhaan joukossa maanantaina ilmestyvällä rankinglistalla.

Alkavalla viikolla Heliövaara pelaa Napolissa nelinpeliä.

” Kisavoitto on aina spesiaalijuttu, eli nautitaan tästä ja pyritään jatkamaan samaa ensi viikolla Napolissa.”