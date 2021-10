Joonas Donskoi on uuden NHL-seuran Seattle Krakenin ainoa suomalaispelaaja. Donskoi huomasi nopeasti, että seurassa on jotain ainutlaatuista.

Laitahyökkääjä Joonas Donskoi joutui pieneen turbulenssiin kesän lopulla. Tuli yllättävä seurasiirto, odotettu vauvan syntymä, muutto uuteen kaupunkiin ja tutustuminen uusiin joukkuekavereihin.

Ei ihme, että Donskoi, 29, sanoo viime aikoina olleen vähän ”hässäkkää ja härdelliä”.

Donskoilla oli neljän vuoden sopimus Colorado Avalancheen, ja siellä hän laski pelaavansa. Pariskunta viihtyi Denverissä, ja Colorado lasketaan kiekkopiireissä vahvaksi Stanley Cupin voittajasuosikiksi.

Colorado oli niin tasokas joukkue, ettei Donskoita suojattu, kun NHL:n uusi seura Seattle Kraken alkoi valita pelaajia sarjan muista seuroista.

Kraken on kiekkoliigan 32. seura ja Seattle uusin kaupunki. Donskoi on seuran ainoa ja ensimmäinen suomalaispelaaja.

NHL:n sääntöjen mukaan Kraken sai valita pelaajia jokaisesta seurasta paitsi Vegasista, joka liittyi mukaan vasta neljä vuotta sitten.

”Itsekin ajattelin, että ne jättää minut suojaamatta. Coloradossa on niin kovia pelimiehiä, jotka tarvitsi suojata”, Donskoi sanoo puhelimitse kotikaupungissaan Seattlessa.

”Ei siirto niin sokkina tullut. Olin mennyt neljäksi vuodeksi Coloradoon, ja ajattelin, että mitäs nyt tehdään. Vaimokin viimeisillään raskaana.”

Donskoi takoi hyvin tulosta Coloradossa, mutta siellä melkein kuka tahansa jäisi Nathan MacKinnonin, Mikko Rantasen tai tähtipuolustaja Cale Makarin varjoon.

Vaikkei seurasiirto tullut isona iskuna palleaan, Donskoi myöntää, ettei se mukavaltakaan tuntunut.

Muutto stressasi, ja samaan aikaan täytyisi onnistua kaukalossa ja harjoitella isänä olemista.

Krakenin harjoitusleirillä Donskoi kohtasi uuden tilanteen. Hän ei tuntenut entuudestaan ketään muuta pelaajaa kuin maalivahti Philipp Grubauerin.

Grubauer oli entisiä Coloradon pelaajia Donskoin tapaan, mutta hän teki sopimuksen vasta laajennustilaisuuden jälkeen.

Muut hän tiesi nimeltä ja suurimman osan ulkonäöltä. Kenenkään kanssa hän ei ollut jutellut.

”Joka jätkä tulee eri joukkueesta ja eri pelisysteemistä. Vähän on ollut hakemista alkuun, että kaikki pääsevät samalle kartalle. Onneksi saatiin kuusi peliä pelattua, itse pelasin neljässä niistä.”

Seattle Kraken Joonas Donskoi ja Morgan Geekie juhlivat 5–3-johtomaalia Vancouver Canucksia vastaan 26. syyskuuta.

Alun hankaluuksien jälkeen Donskoi ja muu perhe viihtyvät hyvin. Joukkuekaverit ovat käyneet tutuiksi ja ovat mukaviakin. Arki alkaa kolmihenkisessä perheessä rullata.

”Pikkuhiljaa ollaan saatu kaikki huonekalut ja ollaan asetuttu.”

Sen Donskoi huomasi aika nopeasti, että siirrossa Krakeniin oli jopa jotain ainutlaatuista. Uusi organisaatio, kaikki on uutta ja innostuneisuus näkyy kaikkialla.

Urallaan Donskoi on pelannut San Josessa ja Coloradossa. Hän ei lähde vertailemaan seuroja mutta huomaa, miten Krakenissa pidetään pelaajista huolta. Pelaajat on nostettu jalustalle.

”Mitä vaan ikinä pelaaja tarvitseekaan, voi kysyä. Meistä pidetään huolta. Näkee, että tätä on monta vuotta valmisteltu. He haluavat, että pelaajilla on hyvä olla ja että tämä on hyvä paikka pelata.”

Seura sai kausikorteista 35 000 varausta vain muutamassa tunnissa, kun ne tulivat varattaviksi kolme vuotta sitten.

Se oli vasta kausikorttien varaamisvaihe mutta kertoi valtavasta kiinnostuksesta lähellä Tyynenmeren rannikkoa.

Uudistettuun areenaan mahtuu kiekkopeleissä 17 100 katsojaa ja tuhat enemmän koripallo-otteluissa.

Ihan jokaista jakkaraa ei avattu kausikorttimyyntiin, kun seura haluaa myös satunnaiskatsojia.

”Ihan älytön buumi täällä. Kausikortit menivät 12 minuutissa loppuun. Halli on varmaan loppuunmyyty koko kauden. Oheistarvikkeiden ja pelipaitojen myynti on ollut valtavaa.”

”Mukavaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja he ovat odottaneet jääkiekkojoukkuetta Seattleen.”

Joonas Donskoi pelasi Coloradossa kaudet 2019–2021.

Krakenilla on uusi 80 miljoonaa dollaria maksanut harjoituskeskus vähän keskustan ulkopuolella.

Joukkueen kotikenttä on vanha vuonna 1962 avattu Key-areena. Se remontoidaan yli miljardilla dollarilla uudeksi Climate Pledge Arenaksi, joka on tulevaisuudessa tarkoitus saada hiilineutraaliksi halliksi.

Brittiläinen poprock-yhtye Coldplay pääsee korkkaamaan uuden areenan 22. lokakuuta, kun Kraken aloittaa NHL-taipaleensa viidellä vierasottelulla.

Muutama päivä ennen kauden alkua Donskoi ei ollut edes käynyt uudistetussa areenassa, kun rakennustyöt olivat vielä kesken. Lokakuun lopulla kaiken pitäisi toimia.

NHL:ssä on alkamassa suomalaisittain kenties lähihistorian mielenkiintoisin kausi, ja Donskoi tietää sen.

Donskoi keskittyy onnistumaan Seattlessa, mutta takaraivossa pyörivät tulevat Pekingin talviolympialaiset.

”Toivottavasti saisin pelattua niin hyvin, että tulisi valituksi sinne. Olisi unelmien täyttymys päästä Leijonien ryhmään olympialaisissa, kun kaikki parhaat pelaajat ovat mukana.”

Leijonien maajoukkue-ehdokkaat kokoontuivat Vanajanlinnaan kesän lopulla. Tarkoitus oli luoda hyvää odotusta tuleviin Pekingin kisoihin, joiden aikana NHL pitää pelitaukoa.

Kutsun saanut Donskoi puuttui kokoontumisesta. Hänellä painoivat perhe- ja muuttokiireet päälle.

”Nyt on niin paljon kaikkea meneillään ja uusi joukkue, että tällä hetkellä keskittyminen on päivittäisessä tekemisessä ja seuratoiminnassa. Toivottavasti pelaisin niin hyvin, että saisin sinne [Pekingiin] valinnan.”

Donskoi pelasi maajoukkueessa viimeksi World Cupissa Torontossa syksyllä 2016. Sen jälkeen NHL:n pudotuspelit ovat pitäneet hänet poissa Leijonista.

Torontossa esiintynyt joukkue oli liian nuori ja kokematon kohtaamaan NHL:n huiput, mutta nyt ryhmä alkaa lähestyä sopivaa ikää.

Joonas Donskoi kuului Suomen miehistöön kevään 2015 MM-kisoissa

Leijonilla riittää avainpelaajia NHL:ään – enemmän koskaan. Joukkue on yksi turnauksen suuria suosikkeja Kanadan jälkeen.

Floridan Aleksander Barkov on yksi NHL:n parhaista keskushyökkääjistä. Sama pätee Coloradon Mikko Rantaseen laidalla.

Sebastian Aho antaa kasvot Carolinan menestykselle ja olisi oiva valinta johtamaan kakkosketjua. Teuvo Teräväinen täydentää kaksikon ja takaa kemioiden toimivuuden. Nashvillen Mikael Granlund kuuluu yhä kärkikenttiin omassa seurassaan ja maajoukkueessa.

Edmontonin Jesse Puljujärvi pelasi vahvemman harjoituskauden kuin koskaan, ja paikka NHL:n ykköstähden Connor McDavidin rinnalla vaikuttaa alleviivatulta. Puljujärvi tekee uutta tai pikemminkin isoa tulemistaan.

Patrik Laine etsi paikkaansa Columbuksessa viime kaudella, mutta harjoituskausi enteili parempaa menestystä Bluejacketsissa.

Paljon kertoo Leijonien leveydestä, että Roope Hintzin tasoiselle pelaajalle voisi langeta pesti vasta kolmosketjun keskeltä. Senttereitä on niin paljon, että osa saa hakea paikkansa laidalta, jos mahtuvat mukaan.

Nuori Miro Heiskanen häärii puolustuksen johtajana ja nousee pikahissin lailla NHL:n pelaajapuntareissa. Dallasin seurakaveri Esa Lindell täydentäisi komeasti ykköspakkiparin.

Maalivahtipuolella kokeneet Pekka Rinne ja leikkauksesta toipuva Tuukka Rask vaihtuvat nuoren polven torjujiin Juuse Sarokseen, Kevin Lankiseen ja muihin haastajiin.

”Valinnanvaraa on, ja se on tosi hyvä juttu. Uskomatonta, miten paljon laadukkaita Änäri-pelaajia on tullut Suomesta viime aikoina”, Donskoi sanoo eikä voi olla varma edes omasta paikastaan.

”Joka vuosi tulee uusia nimiä. Uskomatonta, kun on niin pieni maa.”

NHL käynnistyy kahdella ottelulla tiistain ja keskiviikon välisenä yönä: Tampa Bay–Pittsburgh ja Vegas Golden Knights–Seattle Kraken. V Sport1 Suomi näyttää ottelut suorina lähetyksinä.

Joonas Donskoi juhli Oulun Kärppien kanssa SM-kultaa keväällä 2015.

Kuka? Joonas Donskoi 29-vuotias.

Seura: Seattle Kraken.

Raahelaisen Teräs-Kiekon kasvatti.

Voitti Oulun Kärpissä SM-kultaa vuosina 2014 ja 2015.

Pelasi San Jose Sharksissa kaudet 2015–2019 ja Colorado Avalanchessa 2019–2021.

Pelannut NHL:n runkosarjassa 398 ottelua, joissa tehnyt 186 pistettä (78+108).

Pelannut NHL:n pudotuspeleissä 69 ottelua, joissa tehnyt 32 tehopistettä (15+17).

