Syy on aina muissa

Tšekkiläisessä jalkapallossa vähätellään rasismia ja kiistetään ongelman laajuus. Tummaihoiset pelaajat, kuten Huuhkajien Glen Kamara, joutuvat yhä rasististen solvausten tai tekojen kohteeksi. Syyn tšekkiläiset vierittävät muiden harteille.

Suomen jalkapallomaajoukkueen ja Glasgow Rangersin keskikenttäpelaaja Glen Kamara järjesti Ondřej Kúdelalle EM-kisojen yli ulottuvan pelikiellon, siksi häntä voi kohdella miten sattuu.

Tällainen ajatusmaailma huokuu tšekkiläisten jalkapallotoimittajien kirjoituksista tuoreimman Kamaran ja prahalaisseurojen välisen kohtauksen jälkeen, kun 10 000 lasta oli buuannut Kamaralle läpi ottelun.

Jan Vacek kirjoittaa Isport-urheilusivustolla, ettei buuaaminen ole rasismia.

“Selitys on yksinkertaisempi. Lyhyesti sanottuna tšekkiläiset eivät pidä Kamarasta. Kannattajilla on aivan oikein tunne, että pääasiassa hänen ansiostaan Kúdelaa rangaistiin epäoikeudenmukaisesti”, hän linjaa.

Sport.cz-sivuston Pavel Dosadil on samoilla linjoilla. Hänelle viheltämiset ja buuaukset näyttäytyivät merkkinä tyytymättömyydestä, eivät rasismista.

”Lapset reagoivat epäsuosittuun pelaajaan samaan tapaan kuin kaikilla stadioneilla maailmassa. Pelaajalle, joka ei syystä tai toisesta ole suosittu joidenkin katsojien silmissä, vihelletään”, Dosadil kirjoittaa.

” On ikään kuin kansalaisvelvollisuus buuata rasistisesti kohdellulle pelaajalle, joka oli valmis viemään asian eteenpäin.

Tuhannet prahalaiset lapset buuasivat Glen Kamaralle jokaisella pallokosketuksella, kun Kamaran joukkue Glasgow Rangers pelasi syyskuun lopussa vierasottelun Sparta Prahaa vastaan.

Kumpikin kirjoittajista unohtaa syyn Kúdelan rangaistukseen. Kamara ei suinkaan järjestänyt hänelle kymmenen ottelun mittaista pelikieltoa, vaan Kúdela aiheutti sen itse rasistisilla sanoillaan.

Slavia Prahaa edustava tšekki sai rangaistuksensa Euroopan jalkapalloliitolta (Uefa) solvattuaan Kamaraa maaliskuussa Eurooppa-liigan ottelussa. Kúdelan selittelyt siitä, että hän kutsui Kamaraa vitun jätkäksi, on surkuhupaisa. Sellaista kommenttia ei tarvitsisi lausua kädet suun edessä.

Syyskuun lopussa näyttämöllä oli Slavian sijaan toinen prahalaisjoukkue Sparta Praha, jonka kotiottelu piti alun perin pelata tyhjille katsomoille kannattajien aiemman rasistisen käyttäytymisen vuoksi.

Seura sai kuitenkin ottaa koululaiset katsomoon poikkeusluvalla. Lehtereillä huokuneen Kamara-vihan koettiin yhdistävän harvinaisesti kaksi prahalaisseuraa, eikä sitä paheksuttu millään tavalla.

On ikään kuin kansalaisvelvollisuus buuata rasistisesti kohdellulle pelaajalle, joka oli valmis viemään asian eteenpäin.

Syyttävä sormi osoitti jälleen kerran oman pesän ulkopuolelle.

Sparta julkaisi verkkosivuillaan tiedotteen, jossa se syyttää reaktioita muukalaisvastaisiksi ja lapsivihamielisiksi. Tšekin ulkoministeri Jakub Kulhánek vaati Skotlannin jalkapalloliitolta anteeksipyyntöä ja toimittaja Vacek syytti Rangers-leiriä vastenmielisestä hyökkäyksestä buuanneita lapsia kohtaan.

” ”Siellä on myös ollut vähemmän pidäkkeitä tuoda esille ilmiötä kohtaan tunnettua vastenmielisyyttä.”

Hyökkäyksen kohteeksi joutui myös Kamaran asianajaja Aamer Anwar. Toimittajista Dosadil oli tahdikkaampi: hän syyttää Anwaria vain liioittelusta, kun Vacek pitää miestä puoliksi psykopaattina.

Tapa toimia on tuttu jo vuosikymmenten takaa, mutta muutosta sillä ei saa aikaan, kuten saksalainen Deutsche Welle (DW) kirjoitti kesäkuussa 2020.

Vähättelevän asenteen, ongelman laajuuden kiistämisen ja muutaman mädän omenan syyttämisen sijaan DW vaatii tšekkiläisen jalkapallon ympärillä elävän rasismin kitkemiseksi kovempia rangaistuksia.

Avoimesti rasistiset äärioikeistolaiset ryhmät, kansallismielisten suuntausten vahvistuminen ja niiden aiheuttamat lieveilmiöt näkyvät Itä-Euroopassa myös jalkapallokatsomoissa.

”Lisäksi monikulttuurisuus siinä muodossa kuin länsimaissa, eli että muista maanosista tullaan sinne, on myös outo ilmiö”, valtiotieteen tohtori, poliittisen historian tutkija ja Turun yliopiston professori Vesa Vares sanoo HS:lle.

”Siellä on myös ollut vähemmän pidäkkeitä tuoda esille ilmiötä kohtaan tunnettua vastenmielisyyttä. Voisi ajatella, että kun siellä on vähemmän [monikulttuurisuutta], ongelman pitäisi olla pienempi, mutta siellä on jotenkin hyväksyttävämpää reagoida myös tuolla tavalla.”

Vares korostaa puhuvansa Tšekin tilanteesta yleisellä tasolla, ei Kamaran tapauksiin liittyen.

” Keskikenttäpelaajan päälle heiteltiin toistuvasti banaaneja ja olutta.

Sinipunaisissa pelaavan Viktoria Plzeňin ranskalaishyökkääjä Jean-David Beauguel kertoi kesällä 2020 Deutsche Wellelle, että mustien pelaajien kokema rasismi on normaalia Tšekissä.

Rasismi on näkynyt tšekkiläisissä jalkapallokatsomoissa siitä lähtien, kun zimbabwelainen Kennedy Chihuri saapui maan pääsarjaan ensimmäisenä tummaihoisena pelaajana vuonna 1996.

Sarja saa kiittää paljosta Chihuria ja hänen sietokykyään, Fare network kirjoitti helmikuussa 2011. Juuri hän ja muutamat muut rohkeat pelaajat avasivat tien kymmenille muille pelaajille Tšekin liigaan.

Chihuri pelasi Tšekin liigassa tasan 200 ottelua vuosina 1996–2004. Keskikenttäpelaajan päälle heiteltiin toistuvasti banaaneja ja olutta, ja katsojat kiusasivat häntä apinamaisella ääntelyllä.

”Valitettavaa kyllä, se on muualla Itä-Euroopassa ollut aika yleistä. Tšekin osalta se kuitenkin näyttää masentavammalta, koska Tšekkiä oli jo totuttu pitämään melkein länsimaisimpana osana Itä-Eurooppaa”, Vares kertoo.

”[Tšekin tilanne] herättää enemmän ihmetystä kuin se, että sellaista tapahtuu jossain Romaniassa tai Ukrainassa.”

Jalkapallohulluksi luonnehdittu Vares on perehtynyt lajin lieveilmiöihin muun muassa tehdessään tietokirjaa Pallon herruus – Kuningaslajin valta ja lumo (Otava 2018).

Kirjassaan hän toteaa, että rasismiin taipuvaiset jalkapallon seuraajat suhtautuvat tummaihoisiin pelaajiin primitiivisinä olentoina, jotka eivät voi nousta valkoisten tasolle.

Uruguaylainen kirjailija ja toimittaja Eduardo Galeano puolestaan käsittelee halveksunnan virsiä, pilkkakirveitä ja näkymätöntä muuria teoksessaan Jalkapallo valossa ja varjossa.

”Kun maailman eteläpuoli julkeaa ylittää muurin tunkeutuen sopimattomaan paikkaan, pohjoinen ohjaa sen pampulla takaisin omalle paikalleen”, Galeano kirjoittaa.

AS Monacon ranskalainen pelaaja Aurélien Tchouaméni joutui Sparta Prahan kannattajien hampaisiin, kun seurat kohtasivat elokuussa Mestarien liigan karsinnassa. Rangaistuksena rasistisesta käyttäytymisestä piti olla pelaaminen tyhjille katsomoille, mutta Sparta sai ottaa Glasgow Rangersia vastaan pelaamaansa otteluun poikkeusluvalla koululaisia katsomoon.

Kamara ja Chihuri ovat vain jäävuoren huippu. Galeanon kuvailema muuri on tullut tutuksi monille tummaihoiselle tšekkiläisen jalkapallon kanssa tekemisissä olleille pelaajille.

Nimellä Football Against Racism in Europe perustettu Fare network eli Fare-verkko käsitteli tšekkiläistä rasismia nostaen Chihurin vain yhdeksi esimerkiksi. Tšekin liiga kertoikin jo vuonna 2011 pyrkivänsä torjumaan rasismia.

Muun muassa Kamaran, AS Monacossa pelaavan ranskalaisen Aurélien Tchouaménin sekä aikanaan Interiä edustaneen belgialaisen Romelu Lukakun kokemukset europeleistä osoittavat matkan olevan yhä pitkä.

Viktoria Plzeňin ranskalainen hyökkääjä Jean-David Beauguel kertoi saksalaiselle DW:lle, että tummaihoisten pelaajien kokema rasismi on varsin tavallista Tšekissä. Hän on kärsinyt siitä vuodesta 2014 lähtien.

Tuoreimmista kokemuksista oli haastattelun julkaisuhetkellä kulunut vain neljä päivää. Sigma Olomoucin kannattajat ääntelivät Beauguelille apinamaisesti, eikä erotuomari reagoinut tilanteeseen mitenkään.

Seura sentään sai Tšekin liigalta 4 500 euron sakot.

” ”Rasismin taso Tšekin liigassa sai minut haluamaan kotiin melkein heti tänne tullessani.”

Sigman kannattajat olivat hankkineet kyseenalaista mainetta jo aiemmin muun muassa laulamalla seuran omalle kongolaishyökkääjälle Budge Manzialle rasistisia lauluja, joissa toivottiin miehen poistuvan seurasta.

Ketään ei rangaistu.

Manzia, jonka etunimi esiintyy myös muodossa Bidje, viihtyi Sigmassa vain yhden kauden ajan.

Seuraavalla kaudella seuran kannattajat hyökkäsivät tummaihoisen sivullisen miehen kimppuun raitiovaunussa. Mies tarvitsi sairaalahoitoa, kannattajat välttivät rikosoikeudelliset seuraukset.

Kesällä 2006 osa Sparta Prahan kannattajista toivoi kuolemaa pelaajille, jotka syöttivät pallon seuraan FC Barcelonasta siirtyneelle Ludovic Sylvestrelle. Samaa kohtaloa toivottiin häntä tukeville kannattajille.

Omat kannattajat buuasivat Sylvestrelle ja pitivät esillä rasistisia lakanoita. Yhdessä niistä oli ranskankielinen teksti ”On n’a pas besoin de toi” (”Emme tarvitse sinua”). FK Mostin kannattajat puolestaan julistivat banderollillaan, etteivät ole muukalaislegioona, kun Most palkkasi kolme tummaihoista pelaajaa.

Sylvestren ja Slavia Prahan Adauton kokemukset olivat esillä The Prague Postissa marraskuussa 2006. Slaviassa vuosina 2002–2006 pelannut Adauto oli erityisesti Spartan kannattajien hampaissa.

”Brasiliassa on rasismia, mutta rasismin taso Tšekin liigassa sai minut haluamaan kotiin melkein heti tänne tullessani”, Adauto sanoi tuolloin.

Tšekin Třebíčissä syntynyt Theodor Gebre Selassie nousi kesällä 2011 synnyinmaansa jalkapallomaajoukkueeseen ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena pelaajana. Hän kohtasi kesän 2012 EM-kisoissa Portugalin supertähden Cristiano Ronaldon.

Esimerkit ovat surullisia, vaikka tilanne oli 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oleellisesti parempi kuin silloin, kun Kennedy Chihuri saapui maahan.

”Tämä ei tarkoita sitä, että rasismi olisi katoamassa Tšekin jalkapallosta, mutta maa on edennyt pitkälle suhteellisen lyhyessä ajassa”, Fare-verkon katsauksessa kerrottiin viisi vuotta Adauton kommentin jälkeen.

”Liiga on nyt vertailukelpoinen alueen muihin maihin.”

Se, että sarja on ”vain” yhtä rasistinen kuin muut, ei ole varsinainen meriitti, mutta edistysaskeleet Tšekissä ovat olleet, kuten Fare kirjoitti, aidosti merkittäviä.

Fare kuvaili Sparta Prahan syyskauden 2010 kärkiparia, kamerunilaista Léonard Kweukea ja norsunluurannikkolaista Wilfried Bonya, suosituksi. Bony uskoi tuolloin varovasti aikojen muuttuneen.

Ja kuin sanojen vakuudeksi Theodor Gebre Selassie nousi kesällä 2011 Tšekin maajoukkueeseen ensimmäisenä afrikkalaistaustaisena pelaajana. Hän edusti synnyinmaataan EM-kisoissa vuosina 2012 ja 2016.

Lue lisää: Uefa tutkii 10 000 lapsen buuaukset Glen Kamaralle

Lue lisää: Tšekin ulkoministeri vaatii Skotlannin jalkapalloliitolta anteeksipyyntöä – väittely Glen Kamaraan kohdistuneesta rasismista jatkuu

Lue lisää: Sparta Praha syyttää Glen Kamaran seuraa muukalaisvihasta – myös ulkoministeri älähti: ”Nyt riittää”

Lue lisää: Lapset buuasivat Huuhkajien Glen Kamaralle läpi ottelun, pelaaja joutui toistamiseen epäasiallisen käytöksen kohteeksi

Lue lisää: Glen Kamaraa rasistisesti solvannut Ondřej Kúdela sai kymmenen ottelun pelikiellon – myös Kamaralle pelikieltoa

Lue lisää: Glen Kamaran asianajaja kritisoi Uefaa: ”Ei juuri lisää uskoa siihen, että Uefa yrittää tosissaan kitkeä rasismin jalkapallosta”

Lue lisää: Pääkirjoitus: Suomen jalkapallomaajoukkue on kuin peili meistä itsestämme – tällaisia me olemme

Lue lisää: Huuhkajat valmiina Bosnia-otteluun, Glen Kamara kommentoi rasismikohua sen, mitä pystyi: ”Tuki on ollut mahtavaa ja olen siitä kiitollinen”

Lue lisää: Teemu Pukki tukee Glen Kamaraa: ”Minkäänlainen rasismi ei kuulu futikseen, urheiluun eikä minnekään”

Lue lisää: Kommentti: Glen Kamara ei ole yksin ja me olemme yhtä hänen kanssaan – on syytä tivata, kuinka kauan Uefa sallii rasismin rehottavan jalkapallossa

Lue lisää: Huuhkajien Glen Kamara avautuu saamastaan rasistisesta solvauksesta: ”Uefan toimettomuus tullaan näkemään vihreänä valona rasismille”

Lue lisää: Glen Kamara kertoo vastustajan solvanneen häntä rasistisesti – Slavia Praha syyttää Kamaraa pahoinpitelystä