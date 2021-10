Robert Helenius on uransa kovimmassa iskussa 37-vuotiaana – kuka uskaltaa kohdata Pohjolan painajaisen seuraavaksi?

Vihjailuja siihen suuntaan on, että Helenius olisi WBA:n mestarin ykköshaastaja, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Ammattinyrkkeilyn suuri suomalainen, Robert Helenius, nolasi vähintäänkin vedonlyöntitoimistot Las Vegasin illassa viikonloppuna. Jostain syystä Heleniuksen ensimmäistä voittoa Adam Kownackista pidettiin hyvänä tuurina eikä vastaavan uskottu toistuvan.

Tuurilla ei ollut sijaa silloin eikä varsinkaan nyt, kun Helenius iski Kownackin keskeytyskuntoon kuudennessa erässä. Ottelu ei siis päättynyt siksi, että Kownacki iski useasti Heleniusta ”kiville”. Virallinen tuomio oli tekninen tyrmäys, mikä tekee oikeutta Heleniuksen vakuuttavalle esitykselle.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Helenius on nyt 37-vuotias eli uraa ei ole kovin monta vuotta jäljellä. Näin Helenius on itsekin todennut ja ihan viisaasti: yli 40-vuotiaana on syytä katsella otteluita katsomossa, jotta mitään peruuttamatonta ei tapahdu.

Koronapaussi tuli Heleniuksen kannalta hankalaan kohtaan. Hän oli juuri maaliskuussa 2020 ottanut suurimman voittonsa eli tyrmännyt Kownackin.

Uusintaottelu olisi pitänyt olla jo vuosi sitten, mutta vasta nyt ollaan tilanteessa, jossa voidaan pohtia Kownacki-kohtaamisten jälkeisestä ajasta.

Heleniukselta kysyttiin heti lauantai-illan ottelun jälkeen, tuleeko seuraavaksi MM-ottelu Oleksandr Usykia vastaan. Helenius tietysti vastasi: ”Toivottavasti.” Oikeasti Helenius tietää, että Usyk joutuu ottelemaan uudelleen Anthony Joshuaa vastaan.

Tähän kohtaan lienee syytä selventää ammattinyrkkeilyn liittovyyhtiä. Usykilla on nyt neljästä suuresta liitosta kolmen mestaruusvyöt eli WBA:n, WBO:n ja IBF:n. Lauantaina mestaruusvyönsä säilyttäneellä Tyson Furylla on WBC-liiton vyö.

Koska Helenius, ainakin tällä hetkellä, on noteerattu vain WBA-liiton listoilla, edes teoriassa hän voisi kohdata Usykin mutta ei Furya.

Ennen lauantai-iltaa Helenius oli Usykin kolmas haastaja WBA-liiton listalla. Lisäksi hänellä on kummallinen WBA:n kultamestarin titteli. Mikä Heleniuksen tilanne on, kun WBA seuraavan kerran päivittää listansa? Ykköshaastaja, kakkoshaastaja vai edelleen kolmoshaastaja? Vihjailuja siihen suuntaan on, että Helenius olisi ykköshaastaja.

Loppujen lopuksi sillä ei ole suurta merkitystä, sillä ammattinyrkkeilyssä ykköshaastaja ei välttämättä koskaan ottele MM-tittelissä.

Heleniuksella on joka tapauksessa seuraavaksi jälleen edessään seuraava uran suurin ja tärkein ottelu. Koska ja ketä vastaan, se ei ihan nopeasti selviä, mutta yksi pitäisi olla varmaa: alle miljoonan euron palkkiolla Helenius ei enää ottele.

Myös tämä kysymys pitää esittää: kuka uskaltaa kohdata Pohjolan painajaisen? Vastustajalle voi olla tarjolla ikävä takapakki omalle uralleen, sillä Helenius on nyt todella vahvassa iskussa.