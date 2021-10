Huuhkajien menestys vuodesta 2018 alkaen on kulkenut käsi kädessä Pukin maalivireen kanssa, eikä joukkue olisi selviytynyt EM-turnaukseen ilman hänen maalejaan, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Jari Litmanen on varmasti pitkään kaikkien aikojen suomalainen jalkapalloilija, mutta Teemu Pukkia, 31, voi jo pitää hyvästä syystä kaikkien aikojen Huuhkajat-pelaajana. Tiistaina hänestä tuli Suomen A-maajoukkueen kaikkien aikojen maalintekijä.

Pukin 98 A-maaottelussa tekemät 33 maalia ovat yksinkertaisesti huima suoritus. Niin olisivat monessa muussakin maajoukkueessa, mutta ennen kaikkea ne ovat huima suoritus Huuhkajissa.

Huuhkajien menestys vuodesta 2018 alkaen on kulkenut käsi kädessä Pukin maalivireen kanssa, eikä joukkue olisi selviytynyt EM-turnaukseen ilman hänen kymmentä karsintamaaliaan.

Pukin merkitys Suomen A-maajoukkueelle on tullut taas selväksi tänä vuonna. Kun Pukki alkuvuonna loukkaantui ja haki pitkään parasta kuntoaan, oli myös Suomen maalinteko vaikeampaa. Loukkaantumisen jälkeen Pukki pelasi seitsemän ottelua maaleitta Huuhkajissa, ja alkukausi Valioliigassa on ollut vaikea.

Mutta jos Suomessa tai Norwichissa joku luuli, että Pukki on jo mennyt mies, se oli väärä luulo. Kahdessa viime maaottelussa tehdyt kolme maalia ovat siitä osoitus. Pukki on tehnyt käynnissä olevissa MM-karsinnoissa jo kuusi maalia. Hän on tehnyt työnsä hyvin.

Norwich Cityssä Pukilla on tietysti vaikeampaa, kun tarjoilu maalipaikkoihin ei pelaa ja seurajoukkue on todellinen altavastaaja lähes joka ottelussaan Englannin Valioliigassa.

Kun Pukilla on todennäköisesti maajoukkueuraa jäljellä jokunen vuosi, voi helposti ennustaa, että hän nousee ainakin maalimäärässä omalle kymmenluvulleen.

Ja kuka tietää, ehkä hän nousee hätyyttelemään vielä Litmasen ennätystä maaotteluiden määrässä (137).