Murray syötti alakautta ja sai sen turvin läpisyötön.

Loukkaantumisten jälkeen paluuta tekevä britti Andy Murray yllätti alakauttasyötöllään Indian Wellsin ATP-tennisturnauksessa sunnuntaina. Vastassa ollut Carlos Alcaraz yllättyi täysin kohtuullisen röyhkeästä tempusta, Murray sai läpisyötön ja siirtyi sen turvin toisessa erässä 2–1-johtoon.

34-vuotias Murray voitti lopulta 18-vuotiaan Alcarazin 5–7, 6–3, 6–2 ja selviytyi kolmannelle kierrokselle.

”Hän meni kauemmaksi vastaanottamaan ykkössyöttöäni. Täällä kentät ovat tuskastuttavan hitaita enkä ollut saanut kovinkaan paljon ilmaisia pisteitä ykkössyötölläni”, Murray perusteli syöttövalintaansa ottelun jälkeen.

”Sain koko ottelussa kolme läpisyöttöä ja niistä yksi oli alakautta. Ajattelin käyttää samaa uudestaan kolmannessa erässä, mutta en kuitenkaan tehnyt niin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun tein sen ottelussa ja sain ässän, joten ehkä yritän samaa jatkossakin.”

Murray on entinen maailmanlistan ykkönen, joka on voittanut kahdesti Wimbledonin tennisturnauksen ja kerran Yhdysvaltain avoimen turnauksen. Lisäksi hän on kaksinkertainen tenniksen olympiavoittaja.

Ammattilaistenniksessä melko harvoin näkee ”padelsyöttöjä”, mutta esimerkiksi tenniksen pahaksi pojaksi sanottu Australian Nick Kyrgios niitä aika-ajoin viljelee. Näin tapahtui muun muassa Wimbledonin turnauksen avauskierroksella vuonna 2019.

Yksi tennishistorian kuuluisimmista alakauttasyötöistä nähtiin Ranskan avoimen mestaruusturnauksen neljännellä kierroksella 1989. Yhdysvaltalainen Michael Chang voitti vain 17-vuotiaana Ivan Lendlin ja syötti useita kertoja alakautta.

Myös Yhdysvaltain avoimet tänä vuonna voittanut Daniil Medvedev kokeili alakauttasyöttöä onnistuneesti viime vuoden ATP-finaaleissa.