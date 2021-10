LeBron James kasvoi ilman omaa kotia Akronin köyhillä asuinalueilla. Hänestä tuli yksi maailman parhaista urheilijoista, mutta James on halunnut jättää vielä paljon suuremman jäljen.

"Ole hiljaa ja pomputtele.”

Konservatiivisen Fox News -kanavan juontajan Laura Ingrahamin sanat tiivistävät sen, miten monet suhtautuvat kantaa ottaviin urheilijoihin.

Helmikuussa 2018 lausutut kommentit herättivät mielipiteitä puolesta ja vastaan. Ingrahamin sanat oli osoitettu LeBron Jamesille, yhdelle maailman parhaista koripalloilijoista. Hän oli kritisoinut Yhdysvaltojen silloista presidenttiä Donald Trumpia.

James, 36, ei ole totellut komentoa. Sen sijaan hänestä on tullut yhä aktiivisempi yhteiskunnallinen kannanottaja ja hyväntekijä, joka kertoo suurimman ammatillisen saavutuksensa tapahtuneen aivan jossain muualla kuin koripallokentällä.

Jamesin tarina käynnistyi hyvin vaatimattomista ja epävakaista oloista. Hänen yksinhuoltajaäitinsä Gloria James oli 16-vuotias LeBron-pojan syntyessä.

Lapsuudessaan LeBron muutti äitinsä kanssa jatkuvasti asunnosta toiseen Ohion osavaltiossa sijaitsevan Akronin kaupungin karummilla alueilla.

Omaa kotia ei ollut. Poika tottui nukkumaan sohvalla sukulaisten, ystävien ja äidin poikaystävien luona. Hurjimmillaan keväällä 1993 asuinsija vaihtui kolmen kuukauden aikana viidesti.

”Nappasin vain pienen reppuni, jossa oli kaikki tarvitsemani omaisuus”, James on ESPN:n mukaan muistellut.

Vakautta elämään löytyi urheilun kautta. Lajina ei tuolloin kuitenkaan ollut koripallo, vaan amerikkalainen jalkapallo, jossa yhdeksänvuotiaasta LeBronista tuli heti aloitettuaan joukkueen paras pelaaja.

Juniorijoukkueen valmentaja Bruce Kelker oli viikkojen ajan hakenut poikaa harjoituksiin ja peleihin jatkuvasti vaihtuneista paikoista. Lopulta hän tarjoutui majoittamaan LeBronin ja Glorian omaan kotiinsa.

Järjestelyä kesti kuukausien ajan, kunnes Kelkerin asunto alkoi käydä liian ahtaaksi neljälle ihmiselle. Tällöin joukkueen toinen valmentaja Frank Walker teki tarjouksen: LeBron voisi muuttaa hänen perheensä luokse Akronin lähiöihin, ja ystäviensä luona asuva Gloria voisi nähdä poikaansa viikonloppuisin.

James on kertonut, että Walkereista tuli hänelle ”ensimmäinen oikea perhe”. Jatkuvat poissaolot koulusta loppuivat, ja lajivalikoimaan tuli myös koripallo. Supertähdeksi noustuaankaan James ei ole unohtanut Walkereita ja Kelkeriä.

Jamesin huikea ura on osunut aikaan, jolloin NBA-pelaajien palkat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti.

Esimerkiksi Clevelandiin siirtynyt Lauri Markkanen ansaitsee seuraavien neljän vuoden aikana keskimäärin hieman alle 17 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (noin 14,7 miljoonaa euroa) vuodessa. Vuosituhannen vaihteessa tuolla palkalla olisi ollut NBA:n kolmen parhaiten ansaitsevan pelaajan joukossa.

Jamesista tuli Yahoo Sportsin mukaan tänä vuonna kaikkien aikojen ensimmäinen NBA-pelaaja, jonka uran aikaiset tienestit nousivat yli miljardin dollarin (noin 865 miljoonaa euroa). Summasta 330 miljoonaa on pelaajapalkkioista, loput muista yhteistyösopimuksista.

Miljoonillaan James on pyrkinyt auttamaan ihmisiä, joiden lähtökohdat elämään ovat olleet yhtä vaikeat kuin hänellä itsellään.

Jo vuonna 2004 James perusti LeBron James Family Foundation -hyväntekeväisyys­järjestön. Se puolestaan käynnisti vuonna 2011 I Promise -ohjelman.

Ohjelman tarkoituksena on auttaa Akronin köyhien asuinalueiden lapsia. Vuonna 2018 järjestö perusti yhteistyössä Akronin kaupungin kanssa lasten auttamiseksi tarkoitetun julkisen I Promise -koulun.

”Se merkitsee minulle enemmän kuin mikään muu. Rakastan koripalloa ja nautin siitä, mutta auttaminen ja koulun avaaminen tulee vaikuttamaan vielä pitkään minun jälkeeni”, James sanoi USA Todayn mukaan.

Liidun heittämisestä ennen ottelun alkua tuli LeBron Jamesin tavaramerkki jo hänen ensimmäisinä NBA-kausinaan Cleveland Cavaliersissa.

Vaikka James pelaakin nykyään perinteikkäässä Los Angeles Lakersissa Yhdysvaltain länsirannikolla, on kotiseudulla ollut hänelle aina suuri merkitys.

Olikin enemmän kuin sopivaa, että tultuaan NBA-kelpoiseksi vuonna 2003 hän päätyi ykkösvarauksena Cleveland Cavaliersiin, joka pelaa vain noin 60 kilometrin päässä Akronista.

Vaikka James tuli NBA:han suoraan lukiosta, hän oli välittömästi tähti. Cavaliersilla oli kuitenkin vaikeuksia kasata kotiyleisön sankarin ympärille tasokasta joukkuetta.

Rakkauteen tuli suuri särö vuonna 2010, kun James julkisti ESPN-kanavan suorassa lähetyksessä tehneensä sopimuksen Miami Heatin kanssa.

Fanit polttivat Jamesin pelipaitoja. Omistaja Dan Gilbert julkaisi avoimen kirjeen, jossa hän syytti tätä narsismista ja itsekkyydestä sekä lupasi Cavaliersin voittavan mestaruuden ennen Jamesia.

Ratkaisu runteli Jamesin mainetta muuallakin. Vielä tuolloin yleinen käsitys lojaaliudesta urheilussa oli hyvin toispuolinen: sitä odotettiin pelaajilta, vaikka he olivat olleet joukkueille aina vain pelinappuloita.

LeBron James (oik.) voitti Dwyane Waden kanssa Miami Heatissa kaksi NBA-mestaruutta.

Miamissa James sai kaipaamansa mestaruuden, itse asiassa kaksikin.

Poltetulta vaikuttaneiden siltojen perustukset olivat kuitenkin yhä kunnossa. Tuhlaajapoika palasi kotiin Clevelandiin, ja kesällä 2016 oli Cavaliersin vuoro voittaa mestaruus.

Siihen saakka Cleveland oli tunnettu huippu-urheilun periferiana. Edellisen kerran joku kaupungin joukkue oli voittanut mestaruuden vuonna 1964, kun amerikkalaisen jalkapallon Browns juhli NFL:n ykköstilaa.

Aiemmat kiistat oli lopullisesti annettu anteeksi.

Kun James lähti toista kertaa muualle, tällä kertaa Los Angeles Lakersiin, hän oli työnsä tehnyt sankari.

Lakersin kanssa James voitti mestaruuden koronakaudella lokakuussa 2020. Viime kaudella joukkue oli lyhyen kesäloman jäljiltä väsynyt ja loukkaantumisten runtelema ja hävisi pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Nyt Lakers on Jamesin johdolla taas yksi mestaruustaistelun merkittävistä pelureista. Kakkostähti Anthony Davis on toistaiseksi terveenä, takamies Russell Westbrook tuo mukaan oman loppumattoman energiansa, ja 37-vuotiaasta Carmelo Anthonysta yritetään ottaa rotaatiopelaajana irti viimeisetkin rippeet.

James itsekin on jo 36-vuotias. Poikkeuksellisella peliälyllään hän on kyennyt säästelemään itseään ja valikoimaan järkevästi tilanteet, joissa on syytä pelata täydellä vimmalla. Säästöliekilläkin James pystyy olemaan yhä maailmanluokan pelaaja.

LeBron James näytteli pääosaa heinäkuussa julkaistussa Space Jam: Uusi legenda -elokuvassa. Alkuperäisessä Space Jam -elokuvassa pääosassa oli Michael Jordan.

Mielipiteet Jamesista jakautuvat yhä suuresti. Erityisesti politiikkaan ja muihin yhteiskunnallisiin asioihin liittyvät lausunnot ja teot hiertävät monia.

James käyttää vaikuttamisessa apunaan sosiaalista mediaa, jossa hän on huippusuosittu. Instagramissa seuraajia on sata miljoonaa, Twitterissä noin puolet siitä.

Kun poliisi elokuussa 2020 ampui mustaihoista Jacob Blakea useita kertoja selkään, oli James etulinjassa vaatimassa koko NBA-kauden lopettamista jatkuvien poliisiväkivaltatapausten vuoksi.

Entisen presidentin Barack Obaman konsultointi sai pelaajat lopettamaan boikottinsa kolmen päivän jälkeen. He pääsivät NBA:n kanssa sopuun muun muassa siitä, että kaikkien joukkueiden areenat muutettiin seuranneissa presidentinvaaleissa äänestyspaikoiksi.

Yksi Jamesin vakituisista kiistakumppaneista on ollut nuo vaalit hävinnyt entinen presidentti Donald Trump. Vaikka Twitter on sulkenut Trumpin tilin, pystyi tämä viimeksi huhtikuussa solvaamaan Jamesia tiedotteen välityksellä.

”Hänen rasistinen paasaamisensa on eripuraa aiheuttavaa, ilkeää, loukkaavaa ja halventavaa. Hän voi olla loistava koripalloilija, mutta hän ei tee mitään maamme yhtenäisyyden eteen”, kirjoitti Trump.

Jamesin perustamassa koulussa apu ei pääty siihen, kun oppilaat lukiovuosien jälkeen lähtevät koulusta.

Järjestö on tarjonnut tuhansille ohjelmaan kuuluville nuorille lukuvuosimaksuttoman nelivuotisen koulutuksen Akronin yliopistossa tai Kentin osavaltionyliopistossa (Kent State).

Kyse on merkittävästä avusta, sillä lukukausimaksut ovat korkeat. Yksi lukuvuosi Kent Statessa tai Akronissa maksaa ohiolaisille nuorille karkeasti arvioituna 12 000 dollaria.

”He saavat päättää, kumpaan haluavat mennä. Tiedän, että monilla yhteisöni lapsilla ei ole vaihtoehtoja. Voin antaa lapsille mahdollisuuden valita, mitä he haluavat tulevaisuudeltaan – se on parasta, mitä olen ikinä tehnyt”, James kertoi helmikuussa 2020.