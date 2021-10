Tappara tulee Stadiin, eikä tamperelaisillakaan ole mennyt kovin kehuttavasti.

Heikosti kautensa aloittanut Helsingin IFK kohtaa jääkiekon Liigassa Tapparan jäähallissa torstaina, toisen kompastelleen suurseuran.

HIFK:n tilanne on vielä vakavampi kuin Tapparan. Tappioita on tullut ihan liikaa, vaikkei sarjaa ole ehditty pelata kuin 11 kierrosta. Sarjataulukossa HIFK on sijalla kymmenen vain niukasti viimeisen pudotuspeliviivan yläpuolella.

Tappara on pykälää ja yhtä pistettä korkeammalla, mutta joukkue on sentään menestynyt Mestarien liigassa eli CHL:ssä. IFK lensi ulos CHL:stä hävittyään Frölundalle tiistaina. Tappio oli jo toinen ruotsalaisille.

HIFK sai CHL-otteluun takaisin keskushyökkääjä Alex Broadhurstin, joka pelaa Tapparaa vastaan ykkösvitjan keskellä.

Broadhurstin paluu tuonee vähän helpotusta keskikaistalle.

Broadhurst pelasi viimeksi IFK:ssa Liigaa 23. syyskuuta Turun Palloseuraa vastaan. Väliin jäi kuusi liigaottelua.

Nuori lupaus Roni Hirvonen puuttuu kokoonpanosta. Puolustaja Eero Teräväinen siirtyi aikaisemmin viikolla Kouvolaan.

Maalivahtiosastolla IFK:lla on erikoinen tilanne. Michael Garteig saattoi tulla seuraan ykkösvahtina, mutta saldo on kurja. Hän ei ole torjunut joukkueelle yhtään voittoa.

Garteig pelasi viimeksi Göteborgissa tiistaina, kun IFK hävisi 1–4, joten Niilo Halonen ottaa torjuntavastuun.

HIFK:lla on vain neljä voittoa tältä kaudelta ja Halonen on torjunut jokaisessa näistä otteluista.

Joukkueen ehkä isoin ongelma liittyy maalintekoon. Ylivoimalla HIFK on valunut Liigan toiseksi huonoimmaksi joukkueeksi. Alivoimamaaleja joukkue on sen sijaan päästänyt useita.

HIFK ja Tappara kohtaavat jäähallissa kello 18.30. C More näyttää ottelun suorana.