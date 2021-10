Erikoinen tempaus Ruotsin naisten jalkapallossa: Helmareiden Elli Pikku­jämsän yksiö on vuokrattavissa vuoro­kaudeksi

Vuokraus on osa tempausta, jossa tehdään Ruotsin naisten pääsarjan pelaajia tutummiksi ja tunnetummiksi.

Haluaisitko asua vuorokauden Helmareiden ja KIF Örebron Elli Pikkujämsän asunnossa? Kysymys voi kuulostaa erikoiselta, mutta ruotsalaisen Aftonbladet-iltapäivälehden ja kauppapaikkasivusto Blocketin tempauksessa tarjotaan tähän mahdollisuutta.

Tempaus liittyy Ruotsin jalkapallon naisten pääsarjan Damalsvenskanin kampanjaan ”lähellä tähtiä”, jolla pyritään tekemään tunnetuksi sekä naisten jalkapalloa että siellä pelaavia pelaajia.

Tempauksessa ovat mukana Pikkujämsä ja Djurgårdenissa pelaava Daniela Zamora, tiedotteessa kerrotaan.

”Tämä on hieno idea saada pelaajat tutummiksi, miten elämme ja niin edelleen. Minulle tämä on tietysti uutta ja hyvin erilaista kuin muut tapahtumat, mutta tämä tuntui ilman muuta sellaiselta, johon halusin mukaan”, Pikkujämsä toteaa tiedotteessa.

Tältä näyttää Elli Pikkujämsän asunto Örebrossa.

Kaksikon asunnot ovat vuokrattavissa tietyksi päiväksi. Pikkujämsän 20 neliön yksiö on vuokrattavissa Örebrossa marraskuun alussa, jolloin Pikkujämsä itse on vierasottelumatkalla Hässleholmissa Vittsjö GIK:ta vastaan. Zamoran 40 neliön yksiö Tukholmassa on vuokrattavissa loka–marraskuun vaihteessa.

Pikkujämsän asuntoilmoituksessa todetaan, että vuokraajalla pitää olla koronarokotustodistus tai negatiivinen testitulos.

Lisäksi eläinallergioista kärsiville asuntoa ei suositella, sillä Pikkujämsällä on koira. Koira ei kuitenkaan ole paikalla vuokrausaikana.