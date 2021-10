Sivusto ennustaa: Huuhkajien mahdollisuus selviytyä MM-kisoihin on viisi prosenttia

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue piti elossa unelmaansa pääsystä Qatarissa ensi vuoden lopulla oteltavaan MM-lopputurnaukseen, kun Kazakstan kaatui tiistaina kotikentällään Teemu Pukin maaleilla 2–0.

Voiton myötä Huuhkajilla on saumoja lohkokakkoseksi ja sitä myötä MM-jatkokarsintaan. Entäpä mitkä ovat saumat mennä loppuun asti eli MM-lopputurnaukseen?

Urheilutilastoja tiuhaan setvivä ja todennäköisyyksiä ahkerasti laskeva Gracenote-sivusto ei näe tuota kovinkaan toteutuvaksi. Sivuston tuoreissa laskelmissa Huuhkajien MM-pääsyn mahdollisuus on viisi prosenttia.

Lohkon kakkossijalle Huuhkajien todennäköisyys on Gracenoten mukaan 21 prosenttia. Suomen kanssa kakkossijasta taistelevista Bosnia-Hertsegovinalla prosentti on 43 ja Ukrainalla se on 35. Edellisten, syyskuussa pelattujen karsintapelien jälkeen Suomen prosentti lohkokakkoseksi oli vielä 40, mutta viime lauantain kotitappio Ukrainalle vei Huuhkajien asemaa laskelmissa huonompaan suuntaan.

Suomella on kuudesta ottelusta kahdeksan pistettä, Ukrainalla seitsemästä ottelusta yhdeksän pistettä ja Bosnia-Hertsegovinalla kuudesta pelistä seitsemän pistettä.

Karsintalohkon huipentavassa marraskuun maajoukkueikkunassa Suomi kohtaa Bosnia-Hertsegovinan vieraissa ja lohkon kärkipaikkaa 12 pisteellään pitävän Ranskan kotona. Ukrainan ainoa jäljellä oleva ottelu on vieraspeli Bosnia-Hertsegovinassa.

