Australialainen Hugh Brown onnistui 147 metrin par-3:lla.

Australialainen Hugh Brown onnistui jokaisen golfpelaajan unelmassa ja löi pallon yhdellä lyönnillä reikään. Se ei sinänsä ole kuitenkaan yhtä harvinaista kuin suorituksen muut tekijät.

Hämmästyttävintä hole-in-onessa on se, että Brown on 99-vuotias. Harva ikätoveri on yhtä hyvässä kunnossa, ja vielä harvempi pääsee kehumaan vastaavalla suorituksella.

Brown onnistui tempussa Indooroopilly Golf Clubin viidennellä reiällä, joka on 147 metriä pitkä par-3.

Tapauksesta tekee hieman erikoisen myös se, että Brown löi pallon reikään, kun edellinen ryhmä oli vielä puttaamassa viheriöllä.

Golfetikettiä selvästi rikkovaan käytökseen oli kuitenkin hyvä syy: Brown ei uskonut pystyvänsä lyömään palloa viheriölle asti.

”Ihmettelin, missä pallo on, ja se oli reiässä”, Brown kommentoi 9News Queensland -kanavan haastattelussa.

Brown palasi samaiselle väylälle tv-kanavan kanssa, mutta tulos ei ollut ihan yhtä kaunis. Miehelle merkittiin lopuksi triplabogey, eli kuusi lyöntiä, kun kamerat olivat paikalla.

Lue lisää: 89-vuotias Leevi K. Laitinen löi hole-in-onen Alastaron kentällä