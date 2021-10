Pedri pysyy FC Barcelonassa kesään 2026 saakka.

FC Barcelonan 18-vuotias superlupaus Pedri on allekirjoittanut seuran kanssa jatkosopimuksen, joka ulottuu kauden 2025–26 loppuun saakka.

Sopimuksessa on ulosostopykälä, jolla on hintaa peräti miljardi euroa. Tämä summa on siis pulitettava, jos Pedrin haluaa hankkia Barcelonasta kesken sopimuskauden.

Esimerkiksi Lionel Messin ulosostohinnan katalonialaisseurassa on kerrottu olleen aikanaan ”vain” 700 miljoonaa euroa. Cristiano Ronaldon ulososto Real Madridista olisi kustantanut mediatietojen mukaan miljardin.

Pedri nousi viime kaudella raketin lailla jalkapallomaailman huipulle. Hän murtautui seurajoukkueessaan avainrooliin ja säkenöi myös Espanjan maajoukkueessa kesän EM-kisoissa.

Nuori keskikenttäpelaaja voitti Barcelonan paidassa Espanjan cupin ja hänet valittiin maajoukkueessa EM-kisojen tähdistökentälliseen. Lisäksi hän pelasi Tokion olympiajoukkueessa ja saavutti turnauksessa hopeaa.

Yhteensä Pedri pelasi kauden aikana peräti 74 ottelua. Hänen jaksamisensa nousi Espanjassa puheenaiheeksi, mutta Barcelonan valmentaja Ronald Koeman peluutti nuorta tähteään sitkeästi viikosta toiseen – niin hyvin hän pelasi.