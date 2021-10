Son Heung-min on Etelä-Korean tunnetuin jalkapalloilija. Hän iskee maaleja Tottenhamissa.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa on pelaajia vähän joka lähtöön. Sitten on Son Heung-min, joka tuntuu olevan aina iloinen ja hymyilee jatkuvasti. Se on niin erikoista, että asiaa on jopa kysytty häneltä.

”Rakastan jalkapalloa, rakastan täällä olemista ja rakastan pelaamista näiden mahtavien joukkuekavereiden kanssa. Olen terve. Yritän tuoda myönteistä energiaa joukkueelleni. Se on minusta tärkeää”, Son vastasi Skysportsin videohaastattelussa.

Vastaus oli tyypillistä Sonia, ei kovinkaan omaperäistä mutta sympaattista.

Son pelaa Tottenhamissa seitsemättä kauttaan. Hän on pääasiassa hyökkääjä ja on tehnyt viidellä kaudella peräkkäin yli kymmenen maalia. Viime kaudella syntyi ennätys, 17 maalia.

Tällä kaudella Son on tehnyt kolme maalia eli puolet Tottenhamin maaleista. Sunnuntaina maalimäärän kasvattamiseen on seuraava mahdollisuus, kun Tottenham kohtaa vierasottelussaan ”kohujoukkue” Newcastlen, jonka uusi pääomistaja tulee Saudi-Arabiasta.

Tottenhamia vähemmän seuraaville ei-eteläkorealaisille Son saattaa jäädä hiukan varjoon, koska joukkueen ykköshyökkääjä sattuu olemaan Harry Kane. Sonia ei kannata sivuuttaa, sillä hän on erittäin monipuolinen pelaaja, joka pystyy pelaamaan erilaisissa rooleissa. Lisäksi Son laukoo terävästi molemmilla jaloillaan. Lyhyesti sanottuna: Tottenhamin paras pelaaja.

Kaiken lisäksi Son teki kesällä Tottenhamin kanssa jatkosopimuksen, joka ulottuu vuoteen 2025 asti. Kane taas oli jo kesällä lähtökuopissa, ja hyvin todennäköisesti vaihtaa maisemaa ensi kesänä.

Son, 29, on pelannut jo pitkään Euroopassa. Hän tuli 16-vuotiaana Saksaan, ensin Hamburger Sport-Vereiniin, josta hän siirtyi Bayer Leverkuseniin.

Son Heung-min juhli maalia vuonna 2011 HSV:n paidassa.

Hieman vakavampi ilme tuli vuonna 2013, kun Bayer Leverkusenin silloinen päävalmentaja Sami Hyypiä otti Son Heung-minin vaihtoon Mestarien liigan ottelussa.

”Se oli luonnollisesti rankkaa ja pelottavaa: 16-vuotiaana muutto pois vanhempien luota toiseen maahan, kieli oli vieras ja erilainen kulttuuri. Päässäni oli kuitenkin vain yksi asia ja se oli harjoittelu Euroopassa ja työn tekeminen kohti unelmaani”, Son sanoi Skysportsille.

Ja unelma oli tämä:

”Unelmani oli pelata Valioliigassa. Näin ajattelin 16-vuotiaana.”

Sonin nuoruuden unelma on toteutunut ja siitä on myös seurannut se, että hänestä on tullut erittäin suosittu kotimaassaan Etelä-Koreassa. Lisäksi Tottenhamin otteluissa on runsaasti eteläkorealaisia, jotka tulevat katsomaan nimenomaan Sonin pelaamista.

Son sanoo, että hän ei koe painetta suuresta suosiostaan.

”Haluan vain näyttää hyviä asioita kotimaahani ja Aasiaan, koska monet seuraavat minua ja muita Valioliigan pelaajia, mutta miksi minun pitäisi ottaa siitä paineita. Teen, mitä rakastan. Nautin jokaisesta hetkestä. Minusta myös pidetään, koska nautin jalkapallon pelaamisesta ja olen onnellinen.”

Sonilta on myös kysytty, miltä hänestä tuntuu olla Etelä-Korean suosituimpia ihmisiä.

”En tiedä, koska en ole. Mielestäni BTS:n jäsenet ovat. He ovat valtavan, valtavan suosittuja, ja olen myös itse heidän suuri fani”, Son vastasi.

BTS on Etelä-Korean suosituin yhtye ja myös Spotifyn eniten striimattu yhtye.

Pienenä selvennyksenä kerrottakoon, että BTS on eteläkorealainen k-pop-yhtye, joka on Spotifyn striimatuin yhtye tai artisti. Guinnessin vuoden 2021 ennätystenkirjan mukaan yhtyeen kappaleita oli striimattu yli 16 miljardia kertaa.

”He ovat kansallissankareita”, Son totesi tubettaja Chunkzin videohaastattelussa.

Sonille BTS oli tärkeä yhtye jo silloin, kun hän saapui pelaamaan Eurooppaan.

”Heistä tuli minulle eräänlainen tukijärjestelmä, joka auttoi voittamaan ulkomailla asumisen vaikeudet”, Son kertoi Koreaboo.comin mukaan.

Sonin iloinen ilme vaihtui onnenkyyneliin vuonna 2018, kun Etelä-Korea voitti Aasian-kisojen jalkapallomestaruuden. Ilo ei johtunut pelkästään voitosta, vaan myös asepalvelusasiasta.

Merkittävällä urheilusaavutuksella huomattava lyhentyminen oli mahdollista – ja se oli ollut lähellä jo vuonna 2015, jolloin Etelä-Korea ylsi Aasian mestaruusturnauksen finaaliin. Silloin tuli jatkoaikatappio Australialle, joka myös osallistui turnaukseen.

Aasian-kisojen voiton myötä Sonia odottanut lähes kahden vuoden armeija-aika vaihtui kolmen viikon harjoitusleiriin ja 500 tunnin yhdyskuntapalvelukseen. Son suoritti harjoitusleirin keväällä 2020 Valioliigan koronatauon aikana.

Aasian-kisojen mestaruusmitalilla oli Son Heung-minille suuri merkitys.

Toukokuussa 2020 Son Heung-min suoritti asepalvelustaan Etelä-Koreassa.

Ja kuinka ollakaan Son tyylilleen uskollisesti kehui kolmen viikon harjoitusleiriä.

”Se oli hyvä kokemus. Kaverit olivat kivoja. Kolme viikkoa oli rankka, mutta yritin nauttia siitä”, Son totesi The Guardianin mukaan.

Tottenhamin kuluva kausi alkoi kolmella voitolla. Sen jälkeen tuli kolme tappiota, ja ennen maaottelutaukoa voitto Aston Villasta. Tottenham kuuluu perinteiseen ”kuuteen suureen seuraan” yhdessä Arsenalin, Chelsean, Liverpoolin Manchester Unitedin ja Manchester Cityn kanssa.

Tottenhamin erottaa edellä mainituista seuroista se, että pokaalit ovat kiertäneet seuran kaukaa. Edellinen pysti on liigacupin voitto keväältä 2008.

Kun Sonilta kysyttiin, voisiko Tottenham voittaa Valioliigan, vastaus oli, niin, hyvin sonmainen.

”Mikään ei ole mahdotonta.”

Newcastle–Tottenham sunnuntaina kello 18.30. V Sport 2 ja Viaplay näyttävät ottelun.

Kuka? Son Heung-min Son Heung-minin maalituuletus. 29-vuotias eteläkorealainen jalkapalloilija. Pelipaikka hyökkääjä. Pelannut syksystä 2015 alkaen Tottenhamissa. Teki juuri uuden sopimuksen vuoteen 2025 asti. Aiemmat seurat Hamburger Sport-Verein (2009–2013) ja Bayer Leverkusen (2013-2016). Seuratasolla Son on tehnyt 160 maalia pelaamissaan 460 ottelussa. Etelä-Korean maajoukkueessa Son on pelannut 94 kertaa ja tehnyt 29 maalia. Oli voittamassa Etelä-Korealle Aasian-kisojen mestaruutta vuonna 2018. Mestarien liigan finaalissa vuonna 2019 (tappio Liverpoolille). Aasian vuoden jalkapalloilija vuonna 2020. Vapaa-aikanaan pelaa League of Legend -videopeliä.

