”Arvo lähti jouluna sotaan. Hänen äitinsä Amalia oli sanonut, ettei poika ole palaamassa rintamalta kotiin. Sen alikersantin äiti oli päätellyt siitä, kun poika ei katsonut lähtiessä taakseen.”

Kylmiä väreitä aiheuttava ennustus piti paikkansa. Jaana Välimäen isoisoisä Arvo Lähdekorpi kaatui sodassa 40-vuotiaana kolme päivää ennen talvisodan päättymistä vuonna 1940.

Lähdekorven hauta on tyhjänä Lavian sankarihautausmaalla, sillä Talissa Leitimon kartanon alueella elämänsä päätepisteen kohdanneen sotilaan jäänteitä ei ole koskaan löydetty.

Välimäki toivoo yhä, että jotain voisi löytyä alueen kaivauksien yhteydessä. Hän kokee kasvaneensa isänmaalliseen ilmapiiriin pitkälti juuri isoisoisänsä tarinan kautta. Arvo Lähdekorven tytär, nyt 94-vuotias Helvi Välimäki on edelleen varsin teräväpäinen ja innokas puhumaan lapsenlapsensa Jaanan kanssa sota-aikojen tapahtumista.

Välimäki on kuullut isoäidiltään esimerkiksi juuri tuon tarinan, joka kerrotaan artikkelin alussa. Ihokarvoja nostattavat muistot alkavat olla harvassa sotasankarien ja heidän läheistensä rivien harventuessa.

Välimäki totesi kerran isoäidilleen, että ”oli mummu varmaan ihanaa, kun sota loppui”.

”Ei se sitten enää ollut, kun isä ei tullutkaan kotiin”, mummu totesi hiljaa kaukaisuuteen tuijottaen.

Tulospalvelun pyörittäminen on Jaana Välimäelle mieluisaa puuhaa.

Välimäki oli hieman alle 30-vuotias, kun hän löysi aikaa ja intohimon varusmiespalvelusta kohtaan. Ahaa-elämys tapahtui hieman liian myöhään, sillä hänellä ei ollut siinä vaiheessa ikänsä puolesta enää mahdollisuutta päästä armeijaan.

”Elämä vei, tuli opiskeluja, avioliitto ja perhettä. Vasta avioeron jälkeen heräsin miettimään, mitä haluan tehdä elämässäni”, Välimäki sanoo.

Armeijan tilalle Välimäki löysi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseja ja ajautui niiden kautta mukaan reserviläistoimintaan. Pikkuhiljaa aseiden käsitteleminen alkoi tulla hänelle tutuksi.

Sitten Välimäki joutui kolariin. Toinen auto ajoi hänen autonsa perään, ja Välimäen niskat retkahtivat. Seurauksena oli viidennen ja kuudennen niskanikaman murtumat, jotka ovat jättäneet hänelle kroonisen hermosäryn.

”MPK:n kursseilla käyminen oli fyysisesti vaikeaa kolarin jälkeen. Tarvitsin korvaavaa harrastusta, ja päädyin Satakunnan Ampujien mukaan. Ampumaurheilu kun on hienovaraista yläkropan aktivointia, ja olen päässyt tutustumaan lajiin jo nuorena isän metsästysharrastuksen kautta.”

Välimäki oppi nopeasti käsittelemään aseita. Ensi alkuun hän innostui urheiluammunnasta, mutta nykyään Välimäki ampuu pitääkseen yllä turvallista aseenkäyttötaitoa.

Välimäki, 44, ei kilpaile aktiivisesti, mutta hän on lajin aktiivi. Hän on mukana kilpailuorganisaatioissa ja aktiivisessa taustatoiminnassa. Hänen kiinnostuksenaan ovat ennen kaikkea laitteistot ja ohjelmistot. Seuran jäsenille Välimäki on opettanut Porin Katinkurun ampumaradan Sius-laitteiden käyttöä.

Ilmaolympiapistoolin SM-kisoissa hän pyöritti tulospalvelutoimistoa.

”Metsästyspuolikin viehättää, mutta aikani ei riitä sitoutua hirviporukoihin. Olen suorittanut ampumakokeen, mutta en ole koskaan kaatanut hirveä enkä karhua”, Välimäki sanoo.

Jaana Välimäki havahtui armeija-ajatukseen liian myöhään. Aseiden parissa hän on viihtynyt silti jo pitkään. Ensimmäisen kilpailunsa Välimäki ampui vuonna 2012.

Silloin kun Välimäki ampuu, hän ampuu pääasiassa kiväärityyppisillä aseilla ja satunnaisesti pistoolilla. Haulikkoammunta kuuluu myös kiinnostuksen kohteisiin, kunhan aikaa joskus järjestyy sen harjoittelemiseen.

Välimäkeä harmittaa, että ampumaurheilun maine on kovin maskuliininen ja se on saanut lokaa niskaansa. Hän korostaa, että ampuminen on urheilua, jonka harjoitteleminen sisältää paljon muutakin kuin laukauksia tauluihin.

”Ammunta voi olla hyvä apu keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriöistä kärsiville ihmisille. Lajissa saa sosiaalisia kontakteja, se opettaa rauhoittumaan ja hallitsemaan mieltä sekä tarkkailemaan ympäristöä. Itselleni on tärkeää osata käsitellä aseita turvallisesti.”

Kuka? Jaana Välimäki 44-vuotias porilainen ampumaurheiluharrastaja.

Perhe: 19-vuotias tytär.

Seura: Satakunnan Ampujat ja Porin Seudun Reserviläiset.

Harrastus: Ampumaurheilun aktiivinen seuratoimija. On mukana myös kilpailutoiminnassa. Pistoolilajien kansallinen ylituomari. Kouluttajana Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä (MPK).

Työelämä: Töissä ulkoilu- ja retkeilyvarusteliikkeessä (Scandinavian Outdoor).