Vauhdillaan hämmästyttävä Ja Morant on NBA:n alkukauden sensaatio – Lauri Markkanenkin on saanut jo kokea huiman räjähtävyyden

Memphis Grizzliesin räväkkä tähti Ja Morant on yksi NBA:n näyttävimmistä pelaajista.

Uuden NBA-kauden ensimmäiset viikot alkavat olla takana, ja joukkueet ovat ehtineet pelata viidestä seitsemään ottelua.

Suurempien johtopäätösten vetäminen on vielä tässä vaiheessa aikaista. Erityisesti yksi pelaaja on kuitenkin ehtinyt jo kiinnittää koripallomaailman huomion huikeilla otteillaan ja tasonnostollaan viime kaudesta.

Kyseinen pelaaja on Memphis Grizzliesin pelintekijä Ja Morant. Vasta 22-vuotias atleettisuusihme on ollut jo viime vuosina NBA:n nopeimpia pelaajia, mutta nyt hän on tekemässä vahvaa nousua jo sarjan kirkkaimpien tähtien seuraan.

Morant on kuudessa ottelussa tehnyt 28,7 pistettä ottelua kohden, mikä riittää jakamaan pistetilaston kärkipaikkaa yhdessä Golden State Warriorsin Stephen Curryn kanssa.

Los Angeles Clippersin tähti Paul George vertasi Morantia takavuosien Derrick Roseen.

Rose oli Chicago Bullsissa ennen polvivammojaan yksi NBA:n atleettisimmista takamiehistä. Hän voitti kertaalleen kaudella 2010–2011 jopa sarjan arvokkaimman pelaajan palkinnon.

”[Morant] on räjähtävä. Tiesimme, että hän haluaa ajaa vasemmalle, mutta hän on vain niin hyvä ja nopea. Hän on räjähtävä, sähköinen”, George kuvaili.

”Jan vartioiminen on hyvin samanlaista kuin D-Rosen vartiointi oli.”

Morantin suoritusten kohokohdat ovatkin erittäin viihdyttävää katseltavaa.

Vaikka puolustajien ohi liitävä taituri loistaakin erityisesti hyökkäyspäässä, suoritti hän yhden kauden tyylikkäimmistä puolustussuorituksista heti kauden avauspelissä Cleveland Cavaliersin Lauri Markkasta vastaan.

191-senttinen Morant nousi lähes pilviin pyyhkiäkseen Markkasen heiton pois korilta.

Lue lisää: Lauri Markkanen oli lähellä tupla-tuplaa Cleveland-debyytissään – yksi ”varma kori” blokattiin huikeasti

Markkanen ei todellakaan ole ainoa, joka on ollut ongelmissa Morantin nopeuden, ponnistusvoiman ja taitojen yhdistelmän kanssa.

Morant varmisti Grizzliesille jatkoaikavoiton Warriorsista, kun hän juoksi päätöshetkillä pallon kanssa karkuun puolustajilta. Tahallisen virheen tekeminen ei onnistunut, sillä Morant suorastaan haihtui puolustajan kynsistä karkuun.

”Pelasin hippaa pienenä”, Morant vitsaili Twitterissä.

Yhä useammat ovat jo alkaneet sanomaan, että New Orleans teki virheen kesällä 2019, kun se varasi ensimmäisellä vuorolla Morantin sijaan poikkeuksellisena lupauksena pidetyn Zion Williamsonin.

Loukkaantumisten ja ylipainon kanssa taistellut Williamson on hieman yli kahden kauden aikana jättänyt väliin jo yli 70 ottelua. Tällä hetkellä hän on sivussa määrittelemättömän ajan jalkavamman vuoksi.

Samalla Morantista on tullut Memphisissä pelaaja, joka vaikuttaa täyttävän supertähden vaatimukset sekä peliotteiden että persoonallisuuden suhteen.

”Kestävyys oli WIlliamsonin kohdalla ongelma hänen tullessaan liigaan, ja se on edelleen ongelma. Morantin kohdalla tätä pulmaa ei ole. Minulle se on ratkaiseva tekijä”, totesi muun muassa ESPN:n televisiopersoona Stephen A. Smith.

Saman kanavan koripalloasiantuntija Zach Lowe ehti kutsua Morantia jo ”täydelliseksi supertähdeksi” tämän epäitsekkyyden vuoksi.

”Hän on sellainen tähti, jonka kanssa muut haluavat pelata”, Lowe ylisti.