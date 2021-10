Kuusinkertainen etenijäkuningatar Virpi Hukka palaa vanhan lajinsa ringeten pariin.

Ringeten SM-sarjan kotimaisiin kärkijoukkueisiin kuuluva Nokian Urheilijat saa viikonloppuna riveihinsä mielenkiintoisen vahvistuksen.

Maailman parhaaksi pesäpalloilijaksikin kutsuttu Virpi Hukka debytoi joukkueessa lauantaina, kun NoU kohtaa Lahden Nokian jäähallissa.

”Treeneissä hän on jo käynyt ja istuu mukavasti porukkaan”, NoU:n joukkueenjohtaja Pauliina Bragge kertoo.

Ihan ringeten ensikertalainen Hukka ei ole, vaikka edellisistä sarjapeleistä onkin aikaa. Viimeksi hän pelasi SM-sarjaa kaudella 2014–2015 tuusulalaisen Blue Ringsin paidassa.

”Pesäpallokauden jälkeen hän oli yhteydessä kysyäkseen, olisiko joukkueessa tilaa. Hänellä kun oli pelihaluja jäällekin”, Bragge kertoo.

”Hän on vahva pelaaja ja tuo varmasti luistelu- ja vääntövoimaa joukkueeseen. Vetokin lähtee aika kovaa”, kuvaili NoU:n valmentaja Jonna Satama Nokian Uutisille.

Helsinkiläisseura Puna-Mustien kasvatti Hukka, 30, on pesäpallon kolminkertainen Suomen mestari. Tamperelaisessa Manse PP:ssä hän sai päättyneellä kaudella pronssia.

Henkilökohtaisina saavutuksina Hukalla on muun muassa kuusi etenijätilaston voittoa, ja hänet on valittu Itä–Länsi-otteluun seitsemästi. Vuonna 2018 Hukka valittiin myös Vuoden pesäpalloilijaksi.

Lue lisää: Virpi Hukka on helsinkiläisen pesiskoulun kasvatti ja lajinsa kirkas tähti: aina hänen uransa ei ole ollut ruusuilla tanssimista

Hukka ei ole ainoa kiintoisa uusi nimi nokialaisten riveissä tällä kaudella. Tai pitää kai sanoa uusvanha nimi, sillä Maija Väyrynen palaa Nokialle parin Espoon suunnalla vietetyn kauden jälkeen.

Väyrynen on yksi kotimaisten kenttien kärkipelaajista.

”Hänellä on joukkueelle iso merkitys. Jäällä hän on monitaituri ja myös todellinen pukukoppipelaaja. Maija on positiivinne persoona, joka tuo joukkueeseen ihanan lisänsä”, Bragge kuvailee.

NoU kärsi viime keväänä karvaan tappion, kun Lapinlahti nappasi Suomen mestaruuden viiden ottelun trillerimäisen finaalisarjan päätteeksi.

”Kai se kaikilla on vielä vähän muistissa, mutta nyt menemme peli kerrallaan kohti mestaruutta”, Bragge sanoo.

Mestaruus on luonnollisesti kovan ryhmän ainoa tavoite alkaneella kaudella, joka on alkanut kolmella voitolla ja yhdellä tappiolla.