Sisaren syöpä sai toimitus­johtajan käärimään hihat W Seriesin eteen: ”Kun on lähellä elämästään taistelevaa henkilöä, on kunnian­himoisempi”

Ensimmäisellä kerralla Catherine Bond Muir vei sisartaan kemoterapiaan ja mietti pahinta mahdollista. Toisella kerralla sisarukset saivat työstä voimaa.

W Seriesin toimitusjohtaja Catherine Bond Muir on seurannut hyvin läheltä sisarensa Jane Bowleyn taistelua rintasyöpää vastaan.

Bowley sairastui rintasyöpään ensimmäisen kerran 38-vuotiaana.

Bowleyn lapset olivat tuolloin 3-, 5-, ja 8-vuotiaita. Yksi lapsista oli myös vakavasti sairas ja käynyt edellisenä vuonna läpi lukuisia aivoleikkauksia.

Aika oli Bowleylle hyvin stressaavaa ja kemoterapia sai hänet huonovointiseksi. Onneksi sisar oli usein mukana, kun hän kävi hoidoissa.

”Pahin pelkoni oli, joudunko jättämään lapseni, näenkö heidän kasvavan?” Bowley kertoo W Seriesin nettisivuilla.

Sisar oli kauhuissaan kuultuaan diagnoosista. Muir ei ollut tuntenut ketään, joka olisi niin nuorena sairastunut syöpään.

”Kun vastaanottaa tuollaisia uutisia, ei voi olla ajattelematta pahinta. Ymmärsin, että syövästä ei tiedä mitään, ennen kuin se osuu lähelle. Se oli pelottavaa aikaa, koska olemme hyvin läheisiä”, Muir kertoo.

Seuraavan kerran Bowley löysi kyhmyn rinnastaan 55-vuotiaana, kolme vuotta sitten. Ajatukset kuolemasta palasivat, mutta eri tavalla, kun Bowley oli jo kokenut rintasyövän.

”Osa minusta ajatteli, että minulla on ollut paljon aikaa viime kerran jälkeen, joten jos tämä on minun osani, niin tämä on minun osani”, Bowley ajatteli silloin.

Työskentely W Seriesissä auttoi unohtamaan sairauden. Bowley auttoi sisartaan kirjan­pidon ja budjettien kanssa samalla, kun kävi kemoterapiassa.

”Halusin keskittyä johonkin positiiviseen ja se teki hyvää. Catherine oli niin innoissaan ja se vei minut pois tilanteestani”, Bowley kertoo.

Sisaren taistelu syöpää vastaan antoi myös Muirille voimaa jaksaa tehdä töitä naisten formulasarjan eteen.

”Heti W Seriesin perustamisen alkuvaiheessa tuntui niin epä­todennäköiseltä, että siitä tulisi todellista, mutta sisareni sairaus sai minut toimimaan”, hän sanoo.

”Kun on lähellä elämästään taistelevaa henkilöä, on kunnianhimoisempi sen suhteen, mitä haluaa saavuttaa, koska silloin tietää, kuinka kallisarvoista elämä on.”

W Series on kampanjoinut rintasyöpätietoisuuden puolesta sosiaalisessa mediassa.

