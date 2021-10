Kalle Rovanperän meno koheni huoltotauon jälkeen – Suomalaiskuski on avauspäivän jälkeen viidentenä Kataloniassa

Eroa rallin kärjessä olevaan Hyundain Thierry Neuvilleen on 38 sekuntia.

Salou/Helsinki

Toyotan Kalle Rovanperä on viidentenä Katalonian MM-rallissa, kun rallista on ajettu kuusi erikoiskoetta käsittänyt avauspäivä. Rovanperällä on eroa rallin kärjessä olevaan Hyundain Thierry Neuvilleen 38 sekuntia.

Rovanperän aamupäivä Katalonian teillä oli turhauttava. Suomalaisnuorukainen valitteli renkaitaan ja aliohjautuvuutta, mutta huoltotauon jälkeen meno kuitenkin koheni. Päivän päättäneellä kuudennella erikoiskokeella Rovanperä hävisi kärjelle enää 3,4 sekuntia.

”Tämä ek oli yllättävänkin hyvä, olemme parantamassa! Ensimmäinen päivä valmis, olemme parantaneet, mutta vielä on paljon tehtävänä. Mutta jatketaan tästä lauantaina”, Rovanperä summasi Twitter-tilillään.

Neuville nousi rallin kärkeen päivän viimeistä edellisellä erikoiskokeella ohitettuaan Toyotan Elfyn Evansin.

Lauantaihin lähdetään tasapäisesti, sillä Neuvillen etumatka Evansiin on vain 0,7 sekuntia. Muut ovat jääneet enemmän: Toyotan Sebastien Ogier 19,4 sekuntia, Hyundain Dani Sordo 24,8 sekuntia ja Rovanperä tuon 38 sekuntia.

Hyundain Ott Tänakin ulosajon myötä rallissa kuudenneksi noussut Ranskan Adrien Fourmaux on jäänyt kärjestä jo minuutin ja 10 sekuntia.

Ralli jatkuu lauantaina seitsemällä erikoiskokeella, joista ensimmäinen alkaa kello 9.44 Suomen aikaa.