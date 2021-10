Naisten ja miesten loppuotteluissa kohtaavat yllättävät pelaajat.

Indian Wellsin tenniksen masters-turnauksen loppuotteluissa kohtaavat pelaajat, joiden kohdalla pitää hieraista silmiä parikin kertaa.

Kauden viimeisessä mastersissa Britannian Cameron Norrie ja Georgian Nikoloz Basilašvili kävelevät verkon eri puolille. Molemmat ovat tällä tasolla ensikertalaisia ja suurelle yleisölle vähemmän tunnettuja.

Indian Wellsissa pelataan samaan aikaan naisten masters-turnausta, ja yllätysten aalto levisi sinnekin. Finaalissa ovat vastakkain Espanjan Paula Badosa (WTA-23) ja entinen maailman ykkönen Viktoria Azarenka. Hänen rankkauksensa on sittemmin ehtinyt laskea sijalle 32.

Badosa heivasi välierissä Tunisian Ons Jabeurin nurin ja Azarenka kukisti Latvian Jelena Ostapenkon 3–6, 6–3, 7–5.

Tähtiloistetta piti riittää naisten kaaviossa, sillä siellä olivat muun muassa Tšekin Karolina Pliškova ja tuore US Openin yllätysmestari Emma Raducanu.

Pliskova voitti sentään yhden ottelun, mutta Raducanu ei yhtään.

Kaliforniassa pelattavasta miesten kisasta puuttuivat Serbian Novak Djokovic, Espanjan Rafael Nadal ja Sveitsin tennisikoni Roger Federer. Jokaisella on jonkinlaista loukkaantumista taustalla.

Tenniksestä löytyy suuria tähtiä kolmen joukon ulkopuoleltakin. Heitä riitti starttiviivalle kylliksi. Siellä olivat Venäjän Daniil Medvedev, Saksan Alexander Zverev, toinen venäläinen Andrei Rublev, Norjan Casper Ruud ja monet muut tulevaisuuden suuret pelaajat.

Norrie löi välierissä ulos Bulgarian Grigor Dimitrovin 6–2, 6–4. Lyöntimylly oli liikaa Dimitroville, joka teki tukun helppoja virheitä. Dimitrov vaikutti olevan huippukunnossa, kun hän pudotti kierrosta aikaisemmin Medvedevin, tuoreen US Openin voittajan.

Basilašvili juhli täysin eleettömänä pääsyään loppuotteluun, kun oli hetkeä aikaisemmin lyönyt Taylor Fritzin 7–6, 6–3. Fritz oli lähettänyt Zverezin hellettä pakoon puolivälierissä.

Norrie on osaava pelaaja, mutta takana on vaihteleva kausi. Hän hävisi Atlantan ATP 250 -turnauksen toisella kierroksella Emil Ruusuvuorelle elokuussa. Silloin olisi ollut helpompi veikata tulevaa masters-finaalia mieluummin Ruusuvuorelle kuin Norrielle.

Vasenkätisen Norrien, 26, ATP-rankkaus on myös 26. Vielä alemmas on rankattu Basilašvili, joka on vasta sijalla 36.

Ei ole ihan jokapäiväistä, että kaksi näin alas rankattua pelaajaa kohtaavat toisensa masters-tason loppuottelussa.

”Tämä merkitsee todella paljon”, Basilašvili sanoi ATP:n verkkosivuilla ja viittasi menestykseen juuri Indian Wellsissa.

”Tätä monet kutsuvat viidenneksi grand slam -turnaukseksi. Oli tärkeää selvittää niin monta kierrosta ja tunnen olevan parhaimmillani ja vointini on erinomainen.”

Jotain kertoo georgialaisen yllätyksellisyydestä, että hän hävisi kauden kuudessa aiemmassa masters-turnauksessa peräti viisi kertaa ensimmäisellä kierroksella.

”Olin vähän hermostunut, kun tämä oli ensimmäinen välieräni tällä tasolla.”