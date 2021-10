Keskimatkojen juoksija sai oireita ensimmäisestä rokotuksesta. Koko Ingebrigtsenin veljessarja on rokotettu kaksi kertaa.

Norjalainen keskimatkojen tähtijuoksija Filip Ingebrigtsen on vihdoin saanut selityksen heikkoon kauteensa, norjalaislehti Verdens Gang (VG) kertoi sunnuntai-iltana.

Syynä vaisuuteen ovat VG:n mukaan Ingebrigtsenin ottaman koronarokotteen aiheuttamat jälkioireet. Ingebrigtsen, 28, sai vahvistuksen asialle maanantaina.

Hän kertoo tunteneensa olonsa toisinaan täysin tyrmätyksi. Koska arkiset asiatkin ovat olleet juoksijalle taistelua, tilannetta on pyritty selvittämään lukuisilla verikokeilla.

”Se on erittäin tylsää, sillä minulla on 1,5-vuotias tytär, ja haluan leikkiä hänen kanssaan ja seurata hänen kasvuaan”, juoksija sanoo.

Tilanne on ollut pahin harjoittelun suhteen. Kun keho vastustaa kovaa harjoittelua, tunne on turhauttava kestävyysjuoksijalle.

”Se on taistelua. Raskasta ensimmäisistä metreistä lähtien. Tavoittelemme hyvää kuntoa ja flow-tilaa, ja mitä harvemmin siihen pääsee, sitä vaikeampaa on motivoitua harjoitteluun. Se on todella vaikuttanut motivaatioon”, hän kuvailee.

Olympiavuoden arvokisoissaan, Toruńin EM-halleissa ja Tokion olympialaisissa, Ingebrigtsenin urakka päättyi jo 1 500 metrin juoksun alkueriin.

Vaikka vaikeuksien syy onkin nyt selvillä, juoksijan ongelmat eivät ole ohi. Valmentajaisä Gjert Ingebrigtsen kertoo, ettei taso ole lähelläkään sellainen kuin pitäisi.

”Meidän on vain oltava kärsivällisiä ja katsottava, paraneeko tilanne. Emme voi tehdä muuta. Hän ei ole sairas, hänen kehonsa ei vain toimi.”

Filip Ingebrigtsen on 1 500 metrin Euroopan mestari Amsterdamista 2016 ja MM-pronssimitalisti Lontoosta 2017. Vaikka jälkioireet vaikuttivatkin Ingebrigtseniin negatiivisesti, juoksija ei kerro katuvansa rokotteen ottamista.

”Olen melko varma, että olisin tehnyt saman uudelleen”, hän sanoo.

Myös perheen muut juoksijat Henrik Ingebrigtsen ja Jakob Ingebrigtsen ovat VG:n mukaan täysin rokotettuja.

”On tärkeämpää selviytyä kuin olla hyvä jossain. Toimenpiteitä näin vakavasta sairaudesta selviytymiseksi ei voi katua”, Gjert Ingebrigtsen sanoo.