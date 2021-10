Matthew Wright nousi Jacksonville Jaguarsin sankariksi Lontoossa.

Viime vuoden syyskuussa edellisen ottelunsa amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigassa voittanut Jacksonville Jaguars palasi komeasti voittojen tielle Lontoossa.

Jaguars voitti Miami Dolphinsin pistein 23–20, kun kolmen pisteen arvoinen kenttäpotkumaali painui haarukkaan peliajan päättyessä.

”Jacksonville Jaguarsin tappioputki päättyy upealla tavalla viime sekunnin potkumaalilla”, V Sportin NFL-selostaja Mika Laurila hehkutti ottelun ratkettua.

Matthew Wrightin 53-jaardinen osuma katkaisi samalla Jaguarsin 20 ottelun mittaisen tappiojakson. Wright potkaisi ottelussa myös 40- ja 54-jaardiset kenttäpotkumaalit.

Lisäksi Wright onnistui kahdessa touchdownin jälkeisessä lisäpistesuorituksessa, eli Jaguars sai hänen ansiostaan 11 pistettä.

Ottelu pelattiin jalkapallon Valioliigaan kuuluvan Tottenhamin kotistadionilla.

Jaguarsin edellinen voitto oli viime kauden avauspelistä. Sen jälkeen joukkue hävisi 15 kertaa peräkkäin ja aloitti tämän kauden viidellä tappiolla.

”Upea näytös nähtiin Lontoosta. Kuten sanottu, olkoot joukkueet sarjataulukossa missä tahansa, jenkkifutis ja NFL on parhaimmillaan juuri tätä”, Laurila hehkutti.

NFL:n runkosarjaa on pelattu Lontoossa vuodesta 2007 alkaen. Jaguars on pelannut Lontoossa kahdeksan ottelua, joista se on voittanut neljä.